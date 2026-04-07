حمله به آثار تاریخی ایران، نماد شکست دشمن در دستیابی به اهداف نظامی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، پوردهقان اردکان، روز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه در دیدار با رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردکان و اعضای هیئت‌مدیره شرکت تعاونی صنایع‌دستی «هنرآفرین اردکان»، ضمن اشاره به جنگ رمضان، حمله اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به آثار تاریخی ایران را مصداق نقض آشکار قوانین بین‌المللی برشمرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی هدف قرار دادن آثار هویتی و تمدنی ایران را نتیجه‌ شکست در دستیابی به اهداف نظامی دانست و اظهار کرد: تعرض به بناهای تاریخی نشان می‌دهد که دشمن، برخلاف ادعاهای خود، «ایران» و «هویت ایرانی» را نشانه رفته است.

نماینده اردکان در ادامه با اشاره به ثبت اردکان به عنوان شهر ملی کاربافی در سال گذشته، صنایع دستی اردکان را بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت این منطقه دانست.

او در ادامه بر تقویت ساختار تعاونی، گسترش پوشش کاربافان و ایجاد بسترهای پایدار برای تولید و عرضه محصولات تأکید کرد.

پوردهقان همچنین خاطرنشان کرد که فعالیت این تعاونی نباید محدود به کاربافی باشد و سایر رشته‌های صنایع دستی از جمله فرش، زنجیربافی و… نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حمایت هدفمند، مورد توجه و احیا قرار گیرند.

در ابتدای این نشست، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردکان، گزارشی از روند پروژه‌های در دست مرمت، آمار گردشگران نوروزی و وضعیت فعالیت‌های حوزه گردشگری ارائه داد.

مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع‌دستی هنرآفرین اردکان نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های نماینده اردکان در ثبت ملی و حمایت از کاربافی، گزارشی از وضعیت سفارشات نوروزی و همکاری صنایع بزرگ در حمایت از کاربافان ارائه کرد و خواستار تداوم این حمایت‌ها شد.

