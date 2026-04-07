به گزارش خبرنگار میراث آریا، این بازدید امروز سهشنبه ۱۸ فروردین ماه جاری، با هدف بررسی میدانی تلاشهای صورت گرفته برای شناساندن هرچه بهتر گنجینههای تاریخی و طبیعی شهرستان بهاباد به گردشگران و هماستانیهای عزیز در مرکز استان انجام شده است.
فتح الله رحمتی در این باره گفت: در جریان این حضور، بر لزوم استفاده حداکثری از فضای مرکز استان برای معرفی جاذبههای بکر گردشگری و ظرفیتهای روستایی شهرستان تاکید شد تا گردشگران بیش از پیش با توانمندیهای اقلیمی و میراثی این منطقه آشنا شوند.
سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان بهاباد ادامه داد: در این برنامه، علاوه بر فرماندار بهاباد، سیدمحمد رستگاری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد به همراه دهقان مهرجردی معاون توسعه مدیریت این اداره کل نیز حضور داشتند و از نزدیک روند فعالیتها و استقرار فعالان گردشگری شهرستان را مورد بررسی قرار دادند.
به گفته رحمتی، استقرار در اماکن پرترددی همچون خانه لاریها، فرصتی استثنایی برای پیوند میان جاذبههای شهرستان بهاباد و سبد سفر گردشگران را فراهم میآورد.
انتهای پیام/
نظر شما