۱۸ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۲

بازدید فرماندار شهرستان بهاباد از پایگاه اطلاع‌رسانی خانه لاری‌ها/ ضرورت معرفی ظرفیت‌های گردشگری

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بهاباد، از بازدید محمد باقری فرماندار این شهرستان از پایگاه معرفی جاذبه‌های گردشگری بهاباد در بنای تاریخی خانه لاری‌های یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این بازدید امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ماه جاری، با هدف بررسی میدانی تلاش‌های صورت گرفته برای شناساندن هرچه بهتر گنجینه‌های تاریخی و طبیعی شهرستان بهاباد به گردشگران و هم‌استانی‌های عزیز در مرکز استان انجام شده است.

 فتح الله رحمتی در این باره گفت: در جریان این حضور، بر لزوم استفاده حداکثری از فضای مرکز استان برای معرفی جاذبه‌های بکر گردشگری و ظرفیت‌های روستایی شهرستان تاکید شد تا گردشگران بیش از پیش با توانمندی‌های اقلیمی و میراثی این منطقه آشنا شوند.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان بهاباد ادامه داد: در این برنامه، علاوه بر فرماندار بهاباد، سیدمحمد رستگاری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد به همراه دهقان مهرجردی معاون توسعه مدیریت این اداره کل نیز حضور داشتند و از نزدیک روند فعالیت‌ها و استقرار فعالان گردشگری شهرستان را مورد بررسی قرار دادند.

به گفته رحمتی، استقرار در اماکن پرترددی همچون خانه لاری‌ها، فرصتی استثنایی برای پیوند میان جاذبه‌های شهرستان بهاباد و سبد سفر گردشگران را فراهم می‌آورد.

کد خبر 1405011801243
ملیحه فخاری
دبیر مرضیه امیری

