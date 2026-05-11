به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیریت صحیح آب‌های سطحی و نحوه انتقال آن از بام، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی در نگهداری سازه‌های خشتی بوده است.

در همین راستا، اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد با همکاری پایگاه میراث جهانی، کارگاه «آشنایی با نحوه اجرای ناودان در بناهای تاریخی» را برگزار می‌کند تا دانش سنتی و فنی این حوزه را به نسل جدید معماران و مرمتگران منتقل کند.

این برنامه آموزشی در دو زمان مجزا پیش‌بینی شده است؛ بخش تئوری این نشست عصر روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود و در ادامه، شرکت‌کنندگان روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه، در قالب یک کارگاه عملی، از نزدیک با ظرافت‌های اجرایی این فن آشنا خواهند شد.‌

عمارت تاریخی خانه شکوهی، به عنوان بخشی از کالبد ارزشمند پایگاه میراث جهانی یزد، میزبانی این رویداد را بر عهده دارد تا زمینه‌ای زنده برای پیوند میان نظریه و عمل در حوزه میراث‌فرهنگی فراهم آورد.‌

این کارگاه تخصصی با هدف تبدیل بحران‌های ناشی از فرسایش به پایداری سازه‌ای، گامی بلند در راستای صیانت هوشمندانه از بافت جهانی شهر یزد محسوب می‌شود.

