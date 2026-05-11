میبد، میزبان طنین حماسه فردوسی در خانه تاریخی سالار

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نشست پژوهشی و فرهنگی «چرا و چگونه شاهنامه بخوانیم؟» به همت پایگاه پژوهشی میبد و با همکاری گروه ایرانشناسی دانشگاه میبد، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در فضای تاریخی و سنتی «خانه سالار» برگزار خواهد شد.
در این مراسم، سامان قاسمی فیروزآبادی، عضو هیئتعلمی گروه ایرانشناسی دانشگاه میبد، پیرامون ضرورتهای خوانش شاهنامه و جایگاه این اثر در هویت ایرانی سخنرانی خواهد کرد.
این رویداد با هدف پیوند میراث ملموس (بنای تاریخی) و میراث ناملموس (زبان و حماسه)، با اجرای نقالی حماسی توسط فاطمهالسادات آقایی و طنین موسیقی اصیل ایرانی توسط گروه دفنوازی «روشنا» همراه خواهد بود تا شبی خاطرهانگیز را برای دوستداران فرهنگ و هنر رقم بزند.
انتهای پیام/
نظر شما