بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در این نشست که روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشتماه برگزار شد، مژگان گلزار به معرفی بستهها و فرصتهای پیشنهادی سرمایهگذاری برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پرداخت.
رئیس اداره برنامهریزی، سرمایهگذاری و زیرساخت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یزد همچنین بر ضرورت ایجاد بستههای مشارکتی در حوزههای مختلف ازجمله کشاورزی، گردشگری، ارتباطات و مجتمعهای بین راهی تأکید کرد.
او در ادامه، به موضوع مشارکت با ادارهکل راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی اشاره کرد و همچنین بررسی پروژههای ثبت جهانی و همکاری با صنایع بزرگ را از دیگر محورهای مهم این نشست برشمرد.
در ادامه این جلسه، مشاور استاندار یزد نیز دیدگاهها و پیشنهادات خود را در حوزه گردشگری مطرح کرد.
انتهای پیام/
نظر شما