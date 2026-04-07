فرهاد عزیزی در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با تبیین ابعاد چندلایه و راهبردی تهدید اخیر علیه زیرساختهای حملونقل کشور، اظهار داشت: اطلاعیه ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر هشدار نسبت به استفاده از خدمات راهآهن در ایران، تهدیدی مستقیم علیه یکی از حیاتیترین زیرساختهای ملی و در عین حال یکی از آثار ثبتشده در فهرست میراث جهانی است.
وی با تاکید بر جایگاه ممتاز راهآهن سراسری ایران در تاریخ مهندسی و تمدن معاصر افزود: این شبکه ریلی نماد تلاقی دانش فنی، اراده ملی و خلاقیت تاریخی ایرانیان است که در قالب یک میراث جهانی، واجد ارزشهایی فراتر از مرزهای جغرافیایی و متعلق به کل بشریت محسوب میشود.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی ادامه داد: راهآهن سراسری ایران، بهعنوان یکی از برجستهترین دستاوردهای صنعتی سده معاصر، نهتنها نقش شریان حیاتی در جابهجایی مسافر و کالا را ایفا میکند، بلکه حامل معانی عمیق فرهنگی، تاریخی و تمدنی است که در حافظه مشترک انسانها جای گرفته است.
عزیزی با هشدار نسبت به پیامدهای چنین تهدیداتی تصریح کرد: هرگونه اقدام یا حتی تهدید علیه این میراث جهانی، تعرضی آشکار به سرمایههای فرهنگی بشر و لطمهای جبرانناپذیر به وجدان تاریخی جامعه جهانی بهشمار میرود؛ از اینرو، صیانت از آن تعهدی بینالمللی در چارچوب حفاظت از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات محسوب میشود.
وی با اشاره به کارکردهای حیاتی این شبکه ریلی در زندگی روزمره مردم خاطرنشان کرد: راهآهن سراسری ایران روزانه میزبان هزاران شهروند از اقشار مختلف، از جمله زنان، کودکان و سالمندان است و هرگونه تهدید علیه آن، علاوه بر ایجاد اخلال در نظم عمومی، امنیت مسافران و تداوم خدمات اساسی را با مخاطره جدی مواجه میسازد.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی همچنین تاکید کرد: اختلال در این زیرساخت کلیدی، میتواند زنجیره تأمین و حملونقل کالا و خدمات را دچار بحران کرده و آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای بر حیات عمومی کشور تحمیل کند.
عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه اظهار داشت: تهدید یا هرگونه اقدام علیه زیرساختی که همزمان واجد کارکرد غیرنظامی و ارزش برجسته میراث جهانی است، در تعارض آشکار با تعهدات بینالمللی در حوزه صیانت از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه قرار دارد و نمیتوان آن را توجیهپذیر دانست.
وی در پایان از جامعه بینالمللی، سازمانهای تخصصی میراث فرهنگی، نهادهای حقوق بشری و دولتهای مسئول خواست با اتخاذ موضعی صریح، قاطع و مؤثر، این تهدید را محکوم کرده و در راستای حفاظت از میراث جهانی و صیانت از زیرساختهای غیرنظامی، نقش فعال و مسئولانهای ایفا کنند.
عزیزی تأکید کرد: پاسداری از راهآهن سراسری ایران، پاسداری از بخشی از حافظه تمدنی بشریت است و هرگونه بیتفاوتی در قبال این تهدید، به معنای نادیدهگرفتن مسئولیت مشترک جهانی در صیانت از میراث فرهنگی خواهد بود.
