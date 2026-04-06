عبداله مرادی بلشتی فعال رسانه‌ای کرمانشاهی در یادداشتی نوشت: نوروزی که زمستان سیاهش با رنج شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب به پایان رسید اما رسیدن پرچم ولایت به فرزندخلفش، نوید جوشیدن چشمه ولایت در شب قدر را داد.

جنگ را دو ابرقدرت نظامی جهان علیه ملتی آغاز کردند که به گمان همگان- تحلیلگران جنگ و سیاست جهانی- می‌توانستند آن را درکمتر از یک و نهایتا دو هفته با پیروزی و رسیدن به خواسته‌های نامشروع خود به پایان ببرند.

جنگ با نوروز به اوج خود رسید، دگر باره اهریمن یک افسانه را به واقعیت تبدیل کرد. اهریمنان زمان، آمریکا و رژیم نامشروعش اسرائیل، با همدستی نوچه‌هایشان جنگی تمام عیار را علیه ایران آغاز کردند، بی خبر از آنکه در اعتقاد ما اگر خدابخواهد عدو سبب خیر می‌شود.

بسیاری در معادلاتشان ایران را یک کشور جهان سومی می‌دانستند و باورشان نمی‌شد که قدرت مقابله و دفاع در برابر این دشمنان تا دندان مسلح را داشته باشد. اکنون، واشینگتن و هم پیمانان او ایران را بر تختی نشانده و آن را بر دوش می‌کشند و بالا و بالاتر می‌برند.

ایران با بستن تنگه هرمز به پیشواز «هرمز» همان روز آغازین سال رفت و ابرقدرتهای جهان را به تنگنایی کشاند که عبور از تنگه هرمز برای آنان به یک آرزو و امتیاز بزرگ بدل شده است.

این واقعیت امروز به افسانه و داستان نوروز ایرانیان بسیار نزدیک است.

در افسانه‌های ایران کهن؛ همان دورانی که آمریکا نشانی از تمدن که نه! نشانی از موجودیت نداشت!!! جمشید پس از انجام کارهای مهمی مانند ساخت وسایل جنگی، دریانوردی و... دستور ساخت تختی را می‌دهد و آن را با انواع جواهرات تزیین می‌کند.

اولین باری که جمشید روی این تخت مینشیند و به دستور او، دیوها تخت جمشید را به آسمان می‌برند، روز نو یا نوروز نامگذاری شده است.

همانطور که در ابیات بالا مشاهده می‌کنید، فردوسی روز به تخت نشستن جمشید را روز «هرمز» در ماه «فروردین» می‌داند. در ایران باستان هرکدام از روزهای ماه، یک نام خاص داشتند. هرمز یا «هرمزد» نام اولین روز از هر ماه است. بنابراین فردوسی اولین روز از فروردین را به‌عنوان روز بر تخت نشستن جمشید و نوروز معرفی می‌کند.

آمریکا با این خیال آمده بود تا نظم نوین جهانی در خاورمیانه را برای خود تعریف کند اما نوروز نوینی برپا شد. با درایت و پیش بینی رهبر شهید، علیرغم شهادت جبران ناپذیر فرماندهان و سران متفکر نظام تیرک این خیمه به زمین نیفتاد و جنگ به شکلی رقم خورد که تمام نقشه‌های اهریمنان نقش بر آب شد و این جنگ تحمیلی پرتابه‌ای شد برای اوج گرفتن ایران اسلامی به عنوان یک ابرقدرت جهانی.

جهان انجمن شد بر آن تخت او

شگفتی فرومانده از بخت او

به جمشید بر گوهر افشاندند

مر آن روز را روز نو خواندند

سر سال نو هرمز فرودین

برآسوده از رنج، روی زمین

نوروز ۱۴۰۵ خورشیدی، تابیدن نوری تازه بر ایران کهن بود.

