به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داریوش محمدی دوشنبه ۴ خردادماه در حاشیه برگزاری میز خدمت در مسجد المهدی (عج) که به مناسبت فرا رسیدن هفته میراث‌فرهنگی و گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: ارتباط بی‌واسطه با مردم و پاسخگویی شفاف به مطالبات شهروندان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، یکی از اولویت‌های اصلی این اداره است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دالاهو با اشاره به اهمیت حضور در میان مردم بیان کرد: انتخاب مسجد المهدی به عنوان پایگاه میز خدمت، با رویکرد "مردم‌محوری" صورت گرفته است تا ضمن تکریم ارباب رجوع، دسترسی قشرهای مختلف جامعه به خدمات این اداره تسهیل شود.

او افزود: تقارن این هفته با روز آزادسازی خرمشهر، یادآور رشادت‌های ایثارگران و حفظ هویت ملی ماست، همان‌گونه که گذشتگان ما برای حفظ خاک کشور جان‌فشانی کردند، وظیفه امروز ما در اداره میراث‌فرهنگی، حراست از هویت فرهنگی و پاسداشت داشته‌های تاریخی این مرز و بوم است.

محمدی در پایان تصریح کرد: در این میز خدمت، کارشناسان حوزه صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی ضمن پاسخگویی به سوالات متقاضیان، در زمینه‌های صدور مجوزهای صنایع‌دستی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه و پاسخ به سوالات مربوط به آثار تاریخی، راهنمایی‌های لازم را به مراجعین ارائه دادند و امیدواریم این دسترسی مستقیم، رضایت شهروندان عزیز دالاهویی را به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/