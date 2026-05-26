بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امروز دوشنبه ۴خردادماه ۱۴۰۵، سیروس ادیب با اشاره به فرارسیدن روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی اظهار کرد: این ایام فرصتی مغتنم برای بازشناسی هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان گیلانغرب است.
رییس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلانغرب، افزود:در همین راستا، با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با تولیدات بومی و حمایت از هنرمندان صنایعدستی، نمایشگاهی با محوریت آثار هنری منطقه در محل تجمعات شبانه شهرستان برپا شد.
او ادامه داد: صنایعدستی گیلانغرب بازتابدهنده ذوق و هنر اصیل مردم این دیار است و ما در این اداره همواره تلاش کردهایم تا با ایجاد بسترهای مناسب، زمینه عرضه و فروش مستقیم تولیدات هنرمندان را فراهم کنیم.
ادیب گفت: برپایی این نمایشگاه در فضای مفرح تجمعات شبانه، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، بستر بسیار مناسبی برای معرفی دستاوردهای هنری به عموم مردم و گردشگران فراهم آورد.
ادیب در ادامه تأکید کرد: توجه به میراثفرهنگی تنها محدود به حفاظت از ابنیه تاریخی نیست، بلکه احیای هنرهای سنتی و حمایت از فعالان این عرصه، یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در حوزه گردشگری شهرستان است و استقبال گرم مردم از این نمایشگاه، انگیزه ما را برای تداوم چنین برنامههایی در طول سال دوچندان کرده است.
