بسیج عمومی برای صیانت از اصالت تاریخی/پاکسازی دروازه ورودی منظر جهانی هورامان در روانسر

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیفالله رنجبر امروز سهشنبه ۴خردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر تأکید کرد: صیانت از حریمهای تاریخی و طبیعی، تنها وظیفه سازمانی نیست، بلکه نیازمند پیوندی عمیق میان مسئولان و بدنه جامعه مدنی است.
مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی هورامان/اورامانات ، با اشاره به اهمیت استراتژیک منطقه روانسر به عنوان دروازه ورودی منظر جهانی هورامان، افزود: با توجه به قرارگیری این محور در مسیر گردشگران و ارزش بالای تاریخی آن، پاکسازی و ساماندهی این عرصهها به مناسبت هفته میراث فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.
او ادامه داد: خوشبختانه در این اقدام، شاهد مشارکت خودجوش و ارزشمند انجمنهای مردمنهاد بودیم که نشاندهنده حساسیت بالای هموطنانمان نسبت به هویت و میراث بومی منطقه است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان روانسر با بیان اینکه حفاظت از میراث جهانی یک مسئولیت همگانی است، تصریح کرد: این حرکت جمعی صرفاً یک فعالیت مقطعی نیست، بلکه با هدف نهادینهسازی فرهنگ مراقبت از مواریث طبیعی و تاریخی انجام شده است.
او افزود: تداوم اینگونه اقدامات با همراهی انجمنهای حامی محیطزیست و میراثفرهنگی، ضامن حفظ اصالت و زیبایی بصری این منظر جهانی برای نسلهای آینده خواهد بود.
رنجبر در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای تمامی نهادها و کنشگران محلی که در این برنامه مشارکت داشتند، ابراز امیدواری کرد که چنین تعاملاتی بتواند به ارتقای استانداردهای گردشگری پایدار در دروازه ورودی هورامان منجر شود و بستری مناسب برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی فراهم آورد.
