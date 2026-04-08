بهگزارش میراثآریا، جلسه بررسی طرحهای مطالعاتی، پروژهها و اقدامات انجام شده در شهر تاریخی بلقیس اسفراین، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در محل استانداری برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت طرحهای مطالعاتی و پروژههای عمرانی این پایگاه ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه احمد دیناری با اشاره به بازدید اخیر معاون استاندار از پایگاه بلقیس، این بازدید را نشاندهنده توجه ویژه مسئولان ارشد استان به اهمیت این مجموعه تاریخی عنوان کرد.
او نتایج جلسه را گامی مهم در جهت پیشبرد اهداف مطالعاتی و اجرایی پایگاه بلقیس دانست و بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی در تدوین طرحهای مطالعاتی و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی حفاظت و مرمت تاکید کرد.
سید مجتبی علوی مقدم نیز با تاکید بر اینکه شهر تاریخی بلقیس بخشی از هویت و تاریخ غنی استان و دارای نقش بسزا در ارتقای شاخصهای گردشگری و اقتصادی منطقه است، دستورات لازم برای حمایت از اقدامات در دست اجرا و تامین اعتبارات مورد نیاز برای پیشبرد پروژههای عمرانی پایگاه بلقیس را صادر کرد.
او همچنین بر اهمیت مطالعات کارشناسی و تدوین برنامههای جامع برای حفاظت و مرمت اصولی این اثر تاریخی تاکید کرد.
در این نشست، بر ضرورت همکاری و همافزایی بین بخشی برای تامین اعتبارات و پشتیبانی لازم برای احیا و معرفی هرچه بهتر شهر تاریخی بلقیس تاکید شد. همچنین، مقرر شد گزارشهای دورهای از روند پیشرفت پروژهها ارائه شود.
امید است با برنامههای مدون و همکاری همه دستگاههای ذیربط، شاهد تحول و شکوفایی هرچه بیشتر این شهر تاریخی در آینده نزدیک باشیم.
