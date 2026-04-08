ترافیک در محورهای هراز و کندوان پرحجم شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های استان اظهار داشت: در حال حاضر تردد خودروها در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه به صورت مقطعی پرحجم گزارش شده است.

وی گفت: با توجه به پایش‌های صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود از ظهر امروز بر حجم ورودی خودروها به استان افزوده شود و شاهد ترافیک سنگین‌تری در ورودی‌های مازندران باشیم.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین افزود: از رانندگان عزیز تقاضا می‌شود ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله رانندگی کرده و پیش از سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

