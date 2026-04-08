بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث اعظمی روز چهارشنبه ۱۹ فروردینماه از محل یک کارگاه صنایعدستی در استان که در جنگ تحمیلی آمریکایی _ صهیونیستی بر اثر اصابت پرتابههای دشمن کاملا تخریب شده است بازدید کرد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه گفت: در این کارگاه صنایعدستی که در حوزه چوب فعالیت داشت، ۱۴ نفر به شاغل بودند که متاسفانه با تخریب کارگاه دچار زبان جدی شدهاند.
او با بیان اینکه بر اساس برآوردهای اولیه میزان خسارات به این کارگاه بیش از ۵ میلیارد تومان است، گفت: گزارشهای لازم از میزان خسارات توسط کارشناسان ادارهکل تهیه و به وزارت میراثفرهنگی ارسال شده است.
اعظمی تاکید کرد: تاسیسات گردشگری و صنایعدستی آسیبدیده در اولویت پرداخت تسهیلات برای بازسازی و مرمت هستند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه همچنین از مجتمع گردشگری رخش کرمانشاه که در چند سال گذشته دچار رکود و تعطیلی شده است، بازدید کرد.
