۱۹ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۱

کاشت سه اصله نهال یادبودی در محوطه هتل جهانگردی زنجان

سه اصله نهال به یاد شهدای مدافع وطن در محوطه هتل جهانگردی زنجان کاشته شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین نمادین کاشت نهال یادبودی شهدای مدافع وطن و جنگ رمضان با حضور سید میکائیل موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان، معاونان این اداره‌کل، جمعی از مسئولان و راهنمایان گردشگری در محوطه هتل جهانگردی زنجان برگزار شد.  

در این برنامه سه اصله نهال به یاد شهید جبار حسنی، شهید ستار خدابخش، شهید علیرضا صحبتلو، در محوطه هتل جهانگردی زنجان کاشته شد.  

این اقدام در راستای پاسداشت یاد و نام شهدای جنگ رمضان و مدافع وطن و با هدف ترویج فرهنگ حفظ و حراست از میثاق شهدا انجام شد.  

آیین کاشت نهال یادبودی شهدا در روز طبیعت، بخشی از برنامه‌های فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان است.

کد خبر 1405011901282
زهرا محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

