فعالیت ایستگاه رادیو محیطی آرامگاه فردوسی در نوروز 1405

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا یوسفی امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی از پنجم فروردین 1405 که بازگشایی شد میزبان علاقه مندان و هم‌وطنان عزیز بود و به این بهانه و با توجه به شرایط حال کشور برنامه ریزی هایی صورت گرفت که هر روز رویدادهای فرهنگی حول محور حماسه و ایران برای بازدیدکنندگان برگزار شود.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی فردوسی ادامه داد: از جمله برنامه هایی که طی این مدت ده روز برگزار شد، دایر نمودن نخستین ایستگاه رادیویی محیطی آرامگاه فردوسی بود که در طول ساعات بازگشایی مجموعه به صورت زنده پیام‌های حماسی و ابیات شاهنامه و اخبار حماسی کشور را برای بازدیدکنندگان اجرا کرد.

او افزود: در این مدت بیش از بیست هزار نفر از هم‌وطنان ما از برنامه‌های فرهنگی تاریخی مجموعه استفاده کردند و استقبال بینندگان به‌خصوص کودکان از این برنامه‌ها بسیار عالی بود.

او تصریح کرد: مجموعه آثار شنیداری شامل فایل‌ و پادکست ضبط و تولید شد که برای استفاده همگانی از درگاه‌های اطلاع رسانی معتبر در اختیار همه هم میهنان قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/