به گزارش خبرنگار میراث آریا، سهشنبه هجدهم فروردینماه، با حضور رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردکان، کارشناسان فنی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان یزد، دهیار روستای هفتادر، اعضای هیئت امنای امامزاده سیدمحمد(ع) و جمعی از اعضای شورای اسلامی، بازدید میدانی از بافت تاریخی روستای هفتادر انجام شد.
در این بازدید، وضعیت موجود بناها و ساختار تاریخی روستا بهصورت جامع مورد بررسی قرار گرفت و چالشها و موانع موجود در مسیر حفاظت، مرمت و ساماندهی آثار تاریخی مطرح شد. مسئولان حاضر در این برنامه، ضمن مرور آخرین وضعیت کالبدی بافت، بر ضرورت تسریع در اقدامات حفاظتی و جلوگیری از وارد آمدن آسیبهای بیشتر تأکید کردند.
پس از این بازدید، جلسهای رسمی برگزار و طی آن صورتجلسهای تنظیم شد. در این صورتجلسه، مصوباتی در زمینه آغاز عملیات اجرایی مرمت و ساماندهی بافت تاریخی، نحوه مشارکت دستگاههای مرتبط، و برنامهریزی برای تأمین و تخصیص اعتبارات لازم به تصویب رسید. همچنین مقرر شد هماهنگیهای لازم برای تداوم فعالیتهای فنی و نظارتی بهمنظور صیانت از ارزشهای فرهنگی و تاریخی هفتادر ادامه یابد.
