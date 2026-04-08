پیگیری برای یک پروژه بزرگ گردشگری در کرمانشاه/ بازدید استاندار از مجتمع گردشگری رخش در کرمانشاه

بهگزارش میراثآریا، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه روز چهارشنبه ۱۹ فروردینماه از مجتمع بزرگ رفاهی، تفریحی و ورزشی رخش در جاده کرمانشاه به بیستون بازدید کرد.
کیومرث اعظمی سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه که در این بازدید استاندار کرمانشاه را همراهی کرد، اظهار کرد: به دنبال بازدیدی که روز گذشته از این مجموعه داشتیم امروز نیز به همراه استاندار کرمانشاه بازدید مجددی از مجموعه گردشگری رخش کرمانشاه که در چند سال اخیر با رکود و تعطیلی همراه بوده است داشتیم.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه گفت: با تاکید استاندار محترم مقرر شد با رفع موانع بانکی این مجموعه که در فضایی بسیار مناسب و در نزدیکی شهر کرمانشاه قرار دارد در مسیر فعالسازی قرار گیرد.
او گفت: امیدواریم با بازگشایی مجدد این مجموعه شاهد ایجاد فضایی مناسب برای خدمات دهی به شهروندان کرمانشاهی و گردشگران باشیم.
اعظمی تاکید کرد: به طور جدی تا فعال سازی این مجموعه پیگیریهای لازم از سوی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است، مجموعه که در زمینی به مساحت ۲۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع بنا شده، از اواسط دهه ۹۰ تاکنون به دلایل مختلف غیرفعال بوده است.
مجتمع رخش با ۵ هزار متر مربع زیربنا، مجموعهای کامل از خدمات رفاهی را در خود جای داده است که شامل بخش آبی: بهرهمندی از دو استخر مجزا و مجهز (ویژه بانوان و آقایان) با تمامی امکانات جانبی، بخش پذیرایی و تشریفات: تنوع در ارائه خدمات با دایر کردن باغرستوران، رستوران کلاسیک و فستفود در کنار سالن کنفرانس و آمفیتئاتر جهت برگزاری رویدادهای فرهنگی و اداری، بخش ورزشی تخصصی: ایجاد بستر ورزشی متفاوت با برخورداری از سیستم سوارکاری (پانسیون و پیست) و پیست اسکیت است.
این مجتمع که فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ آغاز کرده بود، پس از ۹ سال فعالیت، در سال ۱۳۹۳ تقریبا تعطیل شد. اکنون احیای این سرمایه راکد، در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گرفته است.
بررسیها نشان میدهد که برای بازگشایی و «اورهال» (بهروزرسانی) تجهیزات این مجموعه، تامین منابع مالی در قالب تسهیلات بانکی و همچنین تسریع در فرآیندهای اداری، اصلیترین نیازهای فعلی سرمایهگذار است. با راه اندازی مجدد این مرکز، انتظار میرود علاوه بر اشتغالزایی مستقیم برای دهها نفر، این مجموعه به یکی از مراکز جذب توریست و تفریحات سالم در غرب کشور تبدیل شود.
انتهای پیام/
نظر شما