به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، منوچهر حبیبی امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین‌ماه از مجموعه ورزشی-تفریحی «رخش» در جاده کرمانشاه به بیستون بازدید کرد و ضمن بررسی ظرفیت‌های این پروژه بزرگ که از یک دهه پیش راکد شده است، اظهار کرد: در سطح استان کرمانشاه ظرفیت‌های خفته و نهفته‌ای داریم که سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در گذشته روی آن‌ها انجام شده و امروز مایه تأسف است که این امکانات در خدمت مردم قرار ندارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری امور به مردم گفت: سیاست کلی ما این است که بخش خصوصی در حوزه‌هایی نظیر ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری پیشران باشد. دیگر قرار نیست اداره‌کل ورزش یا میراث فرهنگی خودشان اقدام به ساخت استخر یا هتل کنند؛ وظیفه ما حمایت از سرمایه‌گذارانی است که بارِ خدمات رفاهی و ورزشی را از دوش دولت برمی‌دارند.

او تصریح کرد: ساخت مجموعه‌ای با این عظمت که شامل استخر، فضاهای اقامتی، سالن‌های مراسمات و اسب‌سواری است، در شرایط فعلی حداقل ۵ سال زمان و بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این یک ثروت ملی در استان است که نباید اجازه دهیم به دلیل عدم استفاده، مستهلک شود.

حبیبی با تاکید بر پیگیری ویژه برای حل مشکلات مالی این پروژه افزود: هفته آینده با آرام‌تر شدن شرایط، به طور مستقیم از طریق سرپرستی بانک سپه تهران، مطالبات و تسهیلات این مجموعه را پیگیری خواهم کرد. همچنین این پروژه باید با فوریت در دستور کار کارگروه گردشگری و ستاد تسهیل قرار گیرد تا موانع اداری آن به سرعت مرتفع شود.

او با تأکید بر لزوم احیای پروژه‌های راکد، از حمایت قاطع دولت برای بازگشایی یکی از بزرگترین مجموعه‌های ورزشی، رفاهی و گردشگری استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این واحد تا چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

استاندار کرمانشاه در پایان با ابراز خرسندی از تداوم فعالیت‌های اقتصادی علی‌رغم فشارهای اخیر و حوادث جنگ رمضان، تصریح کرد: با همت سرمایه‌گذار و پشتیبانی تمامی دستگاه‌های متولی از جمله سازمان صمت، میراث فرهنگی و ورزش و جوانان، انتظار داریم در چند ماه آینده شاهد بازگشایی این مرکز باشیم.

کیومرث اعظمی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در این بازدید استاندار کرمانشاه را همراهی کرد.

