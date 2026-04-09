بهگزارش خبرنگار میراثآریا، انوشیروان محسنی بندپی در جریان بازدید از هتل ارم تهران با اشاره به خسارات واردشده به این مجموعه اقامتی اظهار کرد: تکرار این حملات در دو روز متفاوت، بهروشنی نشاندهنده خباثت و ماهیت ضدانسانی دشمن صهیونیستی-آمریکایی است که زیرساختهای خدماتی و گردشگری کشور را هدف قرار داده است.
او افزود: این اقدامات نهتنها علیه یک مجموعه اقامتی، بلکه علیه آرامش مردم، توسعه گردشگری و چهره فرهنگی ایران صورت میگیرد، اما آنچه در میدان عمل مشاهده میشود، ایستادگی و انسجام مثالزدنی فعالان این حوزه است.
معاون گردشگری و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره به اقدامات مالک هتل تصریح کرد: با وجود آسیبدیدگی بخشهایی از هتل که حدود ۲۰ اتاق را تحت تأثیر قرار داده، مالک مجموعه بلافاصله پس از وقوع حادثه، اقدام به بازسازی بخشهای آسیبدیده کرده تا چرخه خدمترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
او ادامه داد: در عین حال، بخش قابل توجهی از ظرفیت اتاقهای هتل در اختیار خانوادههای جنگزده قرار گرفته که این اقدام، جلوهای ارزشمند از همدلی، مسئولیتپذیری و انسجام ملی مردم شریف ایران در کمک به یکدیگر است.
محسنی بندپی خاطرنشان کرد: این روحیه تعاون و همراهی، بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور در مواجهه با بحرانهاست و نشان میدهد که صنعت گردشگری ایران، علاوه بر کارکرد اقتصادی، نقش مهمی در تقویت پیوندهای اجتماعی ایفا میکند.
او در پایان تأکید کرد: مجموعههای گردشگری کشور با اتکا به همین روحیه همبستگی و تلاش، مسیر خدمترسانی را ادامه خواهند داد و هیچ تهدیدی نمیتواند مانع از حرکت رو به جلو این صنعت شود.
انتهای پیام/
نظر شما