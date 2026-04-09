ستاد مرکزی خدمات سفر در بحران جنگ، مدیریت هوشمند را محقق کرد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست شورای مدیران و مشاوران معاونت گردشگری به ریاست انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری، برگزار شد.

انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در این نشست با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ایام نوروز، گفت: ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر توانست با احصا و گردآوری به‌هنگام آمار و داده‌های تردد مسافران، تصویری دقیق از وضعیت سفرها در کشور ارائه دهد و همین امر، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی سریع و هدفمند برای توزیع خدمات شد.

او افزود: بهره‌گیری از داده‌های به‌روز و تحلیل مستمر شرایط، امکان مدیریت بهتر مقاصد پرتردد را فراهم کرد و موجب شد خدمات‌رسانی به مسافران با کیفیت مطلوب‌تری انجام شود. همچنین با رصد لحظه‌ای شرایط در استان‌های پرتردد، تصمیمات لازم برای تقویت زیرساخت‌ها و هدایت جریان سفر اتخاذ شد.

معاون گردشگری تصریح کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها در شرایط کشور، هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به شکل مطلوبی برقرار بود و این انسجام، نقش مهمی در ایجاد تجربه‌ای مناسب برای مسافران ایفا کرد.

او همچنین با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در این ایام گفت: اقدامات مجاهدت‌گونه اعضا و دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در دوران جنگ، شایسته تقدیر است و این تلاش‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران داشت.

در ادامه این نشست، هانی رستگاران، مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، گزارشی از اقدامات ستاد ارائه کرد و گفت: فعالیت‌های ستاد از ۹ اسفند ماه، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی علیه کشور، زودتر از سال‌های گذشته آغاز شد.

او ادامه داد: در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، تمرکز اصلی ستاد بر راه‌اندازی سریع سازوکارهای هماهنگی، پایش مستمر وضعیت سفر و ارتقای سطح خدمات‌رسانی بود تا پاسخگویی به نیازهای مسافران با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

رستگاران تأکید کرد: استفاده از داده‌های دقیق و به‌هنگام در کنار هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، موجب شد مدیریت جریان سفر در سطح کشور به شکل مؤثری انجام شود و بستر لازم برای بهبود تجربه سفر مسافران فراهم آید.

