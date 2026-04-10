برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید و شهدای مدرسه طیبه میناب

به گزارش خبرنگار میراثآریا، شب گذشته ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵، مراسم چهلم رهبر شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه در فضایی معنوی و باشکوه در کنار قلعه تاریخی پرتغالیهای هرمز برگزار شد و با استقبال گسترده مردم همراه بود.
در این مراسم، شرکتکنندگان با قرائت قرآن، مدیحهسرایی و سخنرانی، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند. حضور گسترده اقشار مختلف مردم، جلوهای از همبستگی و ارادت مردم به شهدا را به نمایش گذاشت.
این مراسم در جوار قلعه پرتغالیهای هرمز و با حضور گسترده مردم برگزار شد و حال و هوایی خاص به جزیره هرمز بخشید.
