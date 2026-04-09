به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این آیین معنوی که با هدف گرامیداشت چهلمین روز شهادت رهبری و شهدای جنگ رمضان و تکریم سوگواران در روزهای ۱۹ و ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در محدوده ورودی شهر قزوین در میدان مینودر و خیابان سپه، مقابل خانه تاریخی ابوترابی، برگزار شد، خادمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با توزیع نذورات و ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی، میزبان عزاداران بودند.

یکی از بخش‌های برجسته این میزبانی برگزاری کارگاه خوشنویسی با حضور هنرمندان بود که با کتابت مفاهیمی چون حب وطن، تجلی ایثار و شهادت و... برای عزاداران به‌اجرا درآمد.

مدیران و کارکنان این اداره‌کل نیز در جریان این میزبانی با حضور در موکب ضمن گرامیداشت چهلمین روز عروج رهبر شهید، بر بیعت ناگسستنی خود با مقام معظم رهبری تأکید کردند.

حضورِ پرشورِ مردم در این موکب‌ها نشان داد که میراث واقعی این سرزمین، ولایت‌مداری و ایستادگی در مسیر حق است که با خون شهیدان آبیاری شده و امروز تحت هدایت رهبری معظم با صلابت ادامه دارد.

انتهای پیام/