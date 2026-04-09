به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، هم‌زمان با سراسر کشور و در میان حزن و اندوه ناشی از شهادت مظلومانه دانش‌آموزان مدرسه میناب، محفل ادبی «نیمکت آسمانی» روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵به میزبانی کتابخانه عمومی علامه رفیعی قزوین برگزار شد.

‌در این مراسم جمعی از مسئولان فرهنگی استان اعم از مهدوی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین، قافله‌باشی مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی، هوشمند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ملازینل مدیرکل حوزه هنری و جمعی از شاعران آیینی حضور یافتند تا هم‌نوا با جامعه ادبی، یاد و خاطر این شهدای کوچک را گرامی بدارند.

‌در این محفل معنوی، شاعران جدیدترین سروده‌های خود را در سوگ واقعه تلخ شهادت رهبر شهید، دانش‌آموزان مدرسه میناب و شهدای مظلوم جنگ رمضان قرائت کردند.

اشعار ارائه شده در این جلسه، تلفیقی از حماسه و مرثیه بود که با استقبال گرم علاقه‌مندان به شعر و ادب روبه رو شد.

