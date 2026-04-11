به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه روز شنبه ۲۲ فروردین‌ماه با عرفان مرادی جانشین دادستان کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه آثار تاریخی و صیانت از این آثار برای انتقال به نسل‌های آینده برخی از مشکلات حقوقی و قضایی حوزه آثار تاریخی استان به ویژه مجموعه تاریخی و فرهنگی تاق‌بستان مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه ضمن تشریح برخی مشکلات حقوقی و ضرورت ورود سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری به مسائل میراث‌فرهنگی و ضرورت اعمال ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی حاکم بر حریم و عرصه آثار تاریخی، دادستانی کرمانشاه را یک ظرفیت بسیار مناسب برای ایجاد هماهنگی و هم‌ افزایی میان دستگاه و رفع اختلاف نظرها در این حوزه دانست.

همچنین عرفان مرادی جانشین دادستان کرمانشاه نیز در این نشست از نگاه ویژه دستگاه قضایی به حوزه میراث‌فرهنگی خبرداد و بر برخورد قاطع قضایی و قانونی با هرگونه تعرض به عرصه و حریم آثار تاریخی تاکید کرد.

جانشین دادستان کرمانشاه بالا بردن توان اجرایی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان را با توجه به قوانین و ضوابط حفاظتی در این حوزه را یک ضرورت دانست و بر لزوم تقویت این حوزه با حمایت‌های دستگاه قضایی تاکید کرد.

در این نشست که با حضور رئیس اداره حقوقی و املاک اداره‌کل، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان، سرپرست حراست اداره‌کل، مدیر پایگاه ملی تاق‌بستان و ... برگزار شد، به طور ویژه مشکلات حقوقی تخلفات ساخت و ساز در حریم تاق‌بستان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری‌های لازم برای رفع تخلفات موجود و احقاق حقوق اداره‌کل میراث‌فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.

انتهای پیام/