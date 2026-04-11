به گزارش خبرنگار میراث آریا، اصغر وکیلی با اشاره به تقارن ایام نوروز با آغاز شرایط جنگی از نهم اسفندماه اظهار کرد: این همزمانی، شرایطی متفاوت و پیش‌بینی‌ نشده را در حوزه سفر ایجاد کرد؛ به‌طوری‌که مدیریت حجم قابل توجهی از جابه‌جایی جمعیت، اسکان اضطراری و تأمین خدمات اولیه، به یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی تبدیل شد. در این میان، استان البرز به‌عنوان استان معین، به‌ویژه برای استان تهران، نقش کلیدی در ساماندهی مسافران برعهده گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ستی اشتهارد افزود: این شهرستان نیز به‌دلیل موقعیت جغرافیایی به یکی از کانون‌های پذیرش مسافران تبدیل شد. بر همین اساس، با تصمیم‌گیری فوری و متناسب با شرایط، ساختار ستاد تسهیلات سفر به کمیته شرایط ویژه تغییر یافت تا امکان تصمیم‌سازی سریع، هماهنگی بیشتر و اقدام به‌موقع فراهم شود.

این مسئول بیان کرد: در نخستین گام، برگزاری جلسات فشرده و مستمر با حضور فرماندار اشتهارد، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمات‌رسان در دستور کار قرار گرفت. در این جلسات، تقسیم کار دقیق، تعیین شرح وظایف، ایجاد سازوکارهای ارتباطی سریع و اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای برای مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده، به‌صورت جدی دنبال شد.

وکیلی با تأکید بر رویکرد میدانی این کمیته گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیریت در این دوره، حضور مستمر مدیران و نیروهای اجرایی در میدان بود. تلاش شد تصمیم‌گیری‌ها نه صرفاً در جلسات اداری، بلکه مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و نیازهای فوری مردم انجام شود.

او تصریح کرد: در برخی مناطق از جمله روستای جارو، با مشارکت فعال مردم محلی و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی فراتر از اسکان صرف ارائه شد و تلاش بر این بود که علاوه بر تأمین نیازهای اولیه، فضایی امن، آرام و همراه با حفظ کرامت انسانی برای هم‌وطنان فراهم شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشتهارد با اشاره به نظارت مستمر بر کیفیت خدمات گفت: پایش میدانی به‌صورت روزانه در دستور کار قرار داشت و از اماکن اقامتی، مراکز پذیرایی، فضاهای خدماتی و همچنین جاذبه‌های گردشگری بازدیدهای مستمر انجام شد. در این بازدیدها، هرگونه نارسایی یا کمبود شناسایی و با پیگیری فوری، نسبت به رفع آن اقدام می‌شد.

او ادامه داد: اماکن تاریخی و گردشگری از جمله مجموعه خانه‌های دستکند نیز با دقت مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن حفظ ایمنی، امکان بازدید گردشگران در شرایط مناسب فراهم شود.

وکیلی در ادامه به ساماندهی خدمات بین‌راهی اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش قابل توجه تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان، نظارت بر مجتمع‌های بین‌راهی، جایگاه‌های سوخت و سرویس‌های بهداشتی با حساسیت بیشتری دنبال شد. در این راستا، علاوه بر بازدیدهای مستمر، اقداماتی در راستای ارتقای سطح بهداشت، تأمین اقلام مصرفی، افزایش ساعات فعالیت و بهبود کیفیت خدمات انجام شد.

این مسئول با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه اطلاع‌رسانی گفت: یکی از چالش‌های مهم در چنین شرایطی، دسترسی سریع و دقیق مسافران به اطلاعات مورد نیاز است. بر همین اساس، طراحی و توزیع بروشورها و نقشه‌های گردشگری، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و استقرار نیروهای راهنما در نقاط پرتردد، به‌طور همزمان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشتهارد همچنین به اقدامات فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: در کنار مأموریت‌های خدماتی، توجه به ابعاد فرهنگی و تقویت روحیه همبستگی ملی نیز مورد توجه قرار گرفت. حضور در مراسم راهپیمایی شبانه و صدور بیانیه در محکومیت جنگ، بخشی از این اقدامات بود که با هدف ایجاد همدلی و آرامش در جامعه انجام شد.

او خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی محدود اما هدفمند در فضاهای اقامتی نیز به کاهش فشارهای روانی ناشی از شرایط کمک کرد و تلاش شد فضایی امیدوارکننده برای مسافران فراهم شود.

وکیلی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در این دوره را مشارکت مردمی دانست و گفت: همراهی کم‌نظیر مردم، دهیاران، شوراهای اسلامی و فعالان گردشگری، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت شرایط داشت. این مشارکت نه‌تنها در تأمین امکانات، بلکه در ایجاد فضای همدلانه و انسانی برای میزبانی از مسافران بسیار مؤثر بود.

این مسئول در پایان با اشاره به تمهیدات بهداشتی و ایمنی اظهار کرد: با توجه به تراکم جمعیت، نظارت بر رعایت اصول بهداشتی در مراکز اقامتی و پذیرایی تشدید شد و با همکاری شبکه بهداشت، پایش مستمر سلامت محیط و تأمین اقلام بهداشتی انجام شد، همچنین هماهنگی لازم با نیروهای امدادی و انتظامی برای حفظ امنیت و آمادگی در شرایط اضطراری برقرار بود.

