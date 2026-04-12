بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز شنبه ۲۲ فروردینماه جاری گفت: برای مرمت پل تاریخی زمانخان سامان ۸۰ میلیارد ریال اختصاص یافت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: پروژه مرمت پل تاریخی زمانخان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی شامل مدیران شرکت آب منطقهای، شهرداری سامان و با حمایت فرماندار سامان تحویل پیمانکار شد.
صادقی تصریح کرد: زمینه مرمت پل تاریخی زمانخان سامان در راستای اجرای برنامههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری و با هدف حفظ و مرمت آثار تاریخی فراهم شد.
او با اشاره به آسیبهای واردشده به این اثر ارزشمند در سالهای گذشته یادآور شد: بهعلت مشکلات هیدرولیکی و شدت جریان آب، بخشی از سنگهای اطراف پل تاریخی زمانخان سامان دچار ریزش شده بود که این موضوع خسارتهایی را به بنای تاریخی وارد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در دو سال گذشته، مطالعات و طرح مرمت پل تاریخی زمانخان سامان با همکاری دانشگاه اصفهان تهیه و پس از بررسیهای کارشناسی در شورای فنی استان و شورای فنی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصویب شد.
او گفت: این طرح سپس بهطور رسمی ابلاغ و فرآیند انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه و با استفاده از اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت انجام شد.
صادقی تأکید کرد: مدت زمان اجرای پروژه مرمت پل تاریخی زمانخان سامان ۶ ماه پیشبینی شده است.
او افزود: اُمید است مرمت پل تاریخی زمانخان سامان با مشارکت بخش خصوصی و نظارت دقیق دستگاههای اجرایی مرتبط در زمان مقرر به سرانجام برسد.
انتهای پیام/
نظر شما