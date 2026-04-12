یزد؛ لنگرگاه آرامش مسافران در تلاطم بحران جنگ

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید علیرضا سالارحسینی آمار تجمعی اسکان در این استان را از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۶ فروردین ۱۴۰۵، معادل ۳۸۰ هزار و ۷۷۹ نفر-شب اقامت اعلام کرد.
معاون گردشگری استان یزد با اشاره به اینکه بخش عمدهای از بار اسکان بر عهده واحدهای غیررسمی بوده است، سهم این بخش را ۵۱.۸ درصد شامل ۱۹۷ هزار و ۵۹۳ نفر از مسافران دانست.
او ضمن بیان اینکه در بخش اسکان اضطراری نظیر مساجد و سالنهای ورزشی ۱۳۷ هزار و ۳۶۳ مورد اقامت ثبت شده و واحدهای رسمی نیز میزبانی از ۴۵ هزار و ۸۲۳ گردشگر را عهدهدار بودهاند، از ثبت بالغ بر ۲۵۹ هزار و ۳۶۰ مورد بازدید از جاذبههای توریستی یزد خبر داد.
سالارحسینی در خصوص اقدامات نظارتی یادآور شد: از مجموع ۷۰۶ بازرسی میدانی انجام شده، ۳۶ واحد تذکر دریافت کرده و ۱۰ واحد متخلف نیز پلمب شدند.
او افزود: در راستای تشویق به ارائه خدمات مطلوب در این ایام، ۲۶ واحد برتر گردشگری مورد تجلیل قرار گرفتند.
معاون گردشگری استان یزد در پایان ضمن بیان اینکه ارائه خدمات گردشگری همچنان در این استان در حال ارائه است، به تداوم طرح گلکاری در کوچه منتهی به خانه لاری ها نیز اشاره کرد.
