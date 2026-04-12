به گزارش خبرنگار میراث آریا، مراسم افتتاحیه فاز اول پروژه هتل ۴ ستاره شهرستان نمین شامل بخش پذیرایی با حضور استاندار اردبیل و سایر مسئولان برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در این مراسم گفت: شهرستان نمین با جاذبههای متنوع به ویژه در حوزه گردشگری طبیعی در یکی از محورهای اصلی ورود مسافران به استان اردبیل قرار دارد و توسعه تاسیسات گردشگری و اقامتی در این شهرستان میتواند در ماندگاری مسافران نقش بسزایی داشته باشد.
جلیل جباری افزود: پروژه هتل ۴ ستاره نمین یکی از پروژههای شاخص حوزه گردشگری با زیربنای ۸۶۶۸ مترمربع در این شهرستان است که در این مرحله به عنوان فاز اول، بخش پذیرایی مجموعه شامل رستوران، چهار سالن پذیرایی و یک واحد کافی شاپ در زیربنایی به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع به بهرهبرداری میرسد.
او تاکید کرد: پیشبینی سرمایهگذاری این پروژه در مجموع ۵۶۰ میلیارد تومان است که برای بخش مورد افتتاح بیش از ۱۵۴ میلیارد تومان هزینه شده و ۲۱ نفر اشتغالزایی را به همراه دارد که با تکمیل پروژه این میزان به ۵۰ نفر خواهد رسید.
جباری با اشاره به پویایی پروژههای گردشگری در سطح استان، ادامه داد: با وجود شرایط جنگی در کشور، صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت سبز به حیات خود ادامه میدهد و در حال حاضر ۷ پروژه گردشگری آماده افتتاح است که برخی از آنها با حضور استاندار و مسئولان استانی از ابتدای سال به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاران حوزه گردشگری در استان با جدیت ادامه دارد و در این راستا از منابع مختلف تسهیلات حمایتی ارائه میشود و همچنین اجرای مصوبات ستاد تسهیل استان و کشور از سوی دستگاههای اجرایی در حمایت از سرمایهگذاران انتظار میرود.
