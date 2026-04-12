بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث اعظمی روز یکشنبه ۲۳ فروردینماه در جلسه وبیناری گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالان گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، اظهار کرد: سهم ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه از تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبلغ ۲ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه با تاکید بر اینکه روند معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالان گردشگری و صنایعدستی استان به طور مستمر پیگیری میشود، افزود: با توجه به توزیع استانی تفاهم میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بنیاد برکت و بنیاد علوی تا کنون ۹۸۱ طرح با مبلغ یک هزار و ۶۵۴ میلیارد ریال به بانکهای عامل برای پرداخت معرفی شده است.
او گفت: سهم ملی این تسهیلات ۷۴۲ میلیارد ریال است که بیش از ۵۲ درصد آن تا کنون توسط بانکهای عامل پرداخت شده است. با جذب کامل تسهیلات برای بیش از ۱۲۰۰ نفر شغل ایجاد میشود.
اعظمی در خاتمه تاکید کرد: روند پیگیری جذب کامل اعتبارات از طریق بنیاد برکت و بنیاد علوی و بانکهای عامل توسط کارشناسان ادارهکل به طور روزانه تا اتمام پرداختها و نظارت بر راستی آزمایی گیرندگان تسهیلات برای جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی دنبال میشود.
