به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر کشور و افزایش نقش‌آفرینی ظرفیت‌های مردمی در حوزه خدمات اجتماعی و فرهنگی، از شکل‌گیری و فعالیت مواکب توسط دفاتر خدمات گردشگری، مسافرتی و زیارتی استان خبر داد و گفت: در این مقطع حساس، مجموعه‌های گردشگری البرز با درک شرایط موجود، وارد میدان خدمت‌رسانی اجتماعی شده‌اند و نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی ایفا می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با بیان اینکه دفاتر گردشگری در تجمعات شبانه مردمی که با هدف حمایت از مدافعان میهن و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری برگزار می‌شود حضور مستمر دارند، گفت: در این برنامه‌ها، دفاتر گردشگری استان اقدام به ارائه خدمات پذیرایی و پشتیبانی از جمعیت حاضر می‌کنند که این موضوع بیانگر سطح بالای مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان فعالان این حوزه است.

زینالی بیان کرد: آنچه در این فضا شکل گرفته، فراتر از یک فعالیت اجرایی ساده است و می‌توان آن را نوعی کنش اجتماعی و فرهنگی دانست که در آن، هم‌افزایی میان مردم و بخش گردشگری به شکلی عینی قابل مشاهده است.

این مسئول بیان کرد: حضور فعال دفاتر خدمات گردشگری در این صحنه‌ها موجب شده تا نوعی تجربه مشترک فرهنگی و معنوی برای شرکت‌کنندگان در تجمعات شبانه ایجاد شود که در شرایط کنونی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز در ادامه با اشاره به نحوه شکل‌گیری مواکب گفت: مواکب فعال در سطح استان توسط خود دفاتر خدمات گردشگری، مسافرتی و زیارتی به‌صورت کاملا خودجوش راه‌اندازی شده‌اند و در نقاط مختلف استان از جمله رجایی‌شهر، عظیمیه، مهرشهر، ماهدشت، فردیس، هشتگرد و مشکین‌دشت مستقر شده و به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات هستند.

او افزود: این مواکب علاوه بر پذیرایی در برخی موارد در حوزه‌های گسترده‌تری همچون پشتیبانی از برنامه‌های مردمی، همراهی در مناسبت‌های اجتماعی و مشارکت در برخی فرآیندهای آیینی از جمله بدرقه و تدفین شهدای گرانقدر نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

زینالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: ساماندهی پخت و توزیع غذا در تجمعات شبانه از جمله برنامه‌های محوری این دفاتر بوده است. دفاتر خدمات گردشگری و زیارتی البرز به‌صورت منظم و برنامه‌ریزی‌شده، مسئولیت تهیه، طبخ و توزیع غذای بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر را در هر وعده غذایی بر عهده دارند که این اقدام به شکل مستمر در وعده‌های ناهار و شام انجام می‌شود.

این مسئول توضیح داد: این سطح از سازماندهی و مشارکت نشان می‌دهد که ظرفیت‌های بخش گردشگری محدود به حوزه سفر و خدمات توریستی نیست، بلکه در شرایط خاص اجتماعی می‌تواند به یکی از بازوهای مهم خدمت‌رسانی مردمی تبدیل شود.

زینالی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی اجتماعی در این شرایط تصریح کرد: آنچه امروز در سطح استان شاهد آن هستیم، شکل‌گیری یک جریان منسجم و خودجوش از همکاری میان فعالان گردشگری و بدنه اجتماعی جامعه است که هدف مشترک آن، تقویت همبستگی ملی و حمایت از جریان‌های مردمی در شرایط حساس کنونی است.

او گفت: این هم‌افزایی موجب شده تا ظرفیت‌های پراکنده در قالب یک شبکه منسجم به کار گرفته شود و خدمات‌رسانی با کیفیت، گسترده و هدفمند به شهروندان ارائه شود و استمرار این روند می‌تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر شرایط خاص کمک کند.

