به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محسن صادقی شامگاه یکشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ در بازدید از روند ترمیم پل راه آهن امین آباد زنجان به همراه استاندار آذربایجان شرقی، اظهار کرد: عملیات بازسازی پل راه آهن در اقدامی جهادی به اتمام رسید که نشان دهنده عزم جدی دولت برای بازسازی سریع تخریب های جنگ تحمیلی است.

استاندار زنجان افزود: در بازدید روز بیستم فروردین از روند بازسازی پل، مدیران و مهندسان زحمت کش ریلی، نسبت به ترمیم پل تخریب شده، عزم جدی داشتند.

صادقی بیان کرد: کاری که قرار بود طی ماهها به سرانجام برسد اکنون با تلاش بی وقفه و جهادی به ثمر نشست و پل دوباره مورد استفاده قرار گرفت.

او با بیان اینکه طی بررسی ها به این پل به طول ۳۵ متر با ۱۵۰ متر ریل قطار آسیب وارد شده بود، اضافه کرد: برآورد کارشناسان بر این بود که اگر مصالح بازسازی پل به فوریت برسد بازسازی آن بین ۱۵ تا ۲۰ روز به طول می کشد ولی هم اکنون با همکاری مضاعف مجموعه کارشناسان، مدیران و همکاران پر تلاش در راه آهن جمهوری اسلامی ایران در کاری جهادی ترمیم پل به پایان رسید و از امشب شاهد عبور یک قطار از این مسیر هستیم.

صادقی با بیان اینکه پل راه آهن امین آباد زنجان یک اثر تاریخی است، اضافه کرد: این پل از این جهت اهمیت دارد که مسیر ارتباطی شمالغرب را به مرکز و جنوب شرق کشور متصل می کند.

استاندار زنجان با بیان اینکه همکاری بخش های مختلف نشان داده که همواره اراده بر مشکلات غلبه دارد، افزود: قطعا این سرمایه بسیار ستودنی و قابل ارزش است و از مجموعه راه آهن ایران و همچنین از برنامه ریزی مدیران استانی در حوزه عمرانی استانداری، راه و شهرسازی و همچنین راه آهن شمالغرب که در پیشبرد این کار مهم نقش آفرینی کردند، قدردانی می کنم.

پل راه آهن امین آباد در حدفاصل زنجان به میانه در کیلومتر ۳۳۵ از مبدا تهران ظهر روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در سی و نهمین روز تهاجم آمریکایی - صهیونیستی در راستای تخریب زیرساخت های ارائه خدمات عمومی به مردم مورد حمله قرار گرفت و خساراتی به این خط آهن وارد شد.

