صدور مجوز نخستین رستوران بوتیک استان در شهرستان بجنورد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عباس توکلیان اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای گردشگری شهرستان بجنورد و نیاز به توسعه واحدهای پذیرایی باکیفیت، این مجوز صادر شد. این اقدام میتواند نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات گردشگری، افزایش تنوع تجربه گردشگران و تقویت اقتصاد محلی ایفا کند.
رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری خراسان شمالی افزود: در فرآیند ارزیابی این مجموعه، شاخصهایی همچون کیفیت خدمات، طراحی و معماری هماهنگ با هویت محلی، استانداردهای بهداشتی و ارائه تجربهای متمایز برای گردشگران مورد بررسی قرار گرفت. امید است آغاز فعالیت این واحد، زمینهساز شکلگیری مجموعههای نوآورانه بیشتر در استان باشد.
توکلیان خاطرنشان کرد: رستوران بوتیک، گونهای نوین از واحدهای پذیرایی محسوب میشود که با تمرکز بر کیفیت، هویتبخشی، تجربهمحوری و خدمات شخصیسازی شده، جایگاهی ویژه در صنعت گردشگری یافته است.
