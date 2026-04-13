پل راه آهنی که کمتر از چهار روز ترمیم شد/ نقشه سیاهی که رنگ باخت

میراث آریا: پل راه آهن امین آباد در حدفاصل زنجان به میانه در کیلومتر ۳۳۵ از مبدا تهران در خط ریلی راه آهن شمالغرب کشور قرار دارد که روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در سی و نهمین روز تهاجم آمریکایی- صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت تا زیرساخت های ارائه خدمات به مردم مختل شود و افزایش نارضایتی های اجتماعی زمینه را برای تحقق اهدف شوم دشمنان فراهم آورد.

این پل یکی از پل های قوسی اجرا شده برای راه آهن زنجان به تبریز است که در حمله هوایی دژخیمان زمان، سه دهنه آن تخریب شد.

برآورد اولیه کارشناسان بر این بود که اگر مصالح به فوریت برسد بازسازی این پل استراتژیک بین ۱۵ تا ۲۰ روز به طول می کشد چون این پروژه با سیستم قوسی اجرا شده و دهنه و ارتفاع زیادی دارد و نیاز است که مجموعه راه آهن با سیستم فنی وارد کار شوند تا پروژه به سرعت ترمیم و وارد فاز عملیاتی شود.

پل تخریب شده امین آباد زنجان

ریل زنجان- میانه در مسیر پل روستای امین‌آباد یکی از مسیرهای حیاتی برای حمل و نقل ریلی شمال غرب کشور است و بسته ماندن آن، مشکلات زیادی را برای جا به‌ جایی مسافر و کالا ایجاد می کرد.

خوشبختانه غیرت و همت متخصصان، کارشناسان،‌مهندسان و مدیران این سرزمین کهن اجازه نداد با طولانی شدن مرمت این پل،فرایند خدمت به مردم مختل شود و ‌زمینه تحقق اهداف شوم دشمنان فراهم آید.

این مسیر ریلی نقش مهمی در اتصال شمال‌غرب کشور به مرکز و جنوب‌شرق دارد و تداوم فعالیت آن از منظر اقتصادی و حمل‌ونقل، حائز اهمیت ویژه است.

کار ترمیم پل با همت جهادی و عزم و اراده پولادین نیروهای عملیاتی و مهندسی کشور صورت گرفت و همه بخش ها و نیروها در جای جای این سرزمین کهن به میدان آمدند.

عملیات ترمیم خطوط ریلی پل امین آباد زنجان

اداره کل راه‌آهن شمال شرق(۱) با ارسال ۲ سری قطعات پیش‌ساخته پل با ۱۶ تریلی برای بازسازی پل آسیب‌دیده وارد عمل شد و پشتیبانی فنی و لجستیکی لازم را به عمل آورد.

با همت و عزم جهادی و بسیجی صورت گرفته، سوت قطارهای تبریز- تهران در این مسیر از دیشب شنیده شد و امید و نشاط مردم منطقه مضاعف شد و زندگی روزمره و جا به‌ جایی‌ها به حالت عادی بازگشت.

اقدام سریع و مؤثر در بازسازی این زیرساخت، نشان‌دهنده عزم جدی و توانمندی مجموعه مدیریتی،مهندسی و اجرایی کشور در مواجهه با شرایط بحرانی برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم است.

بازدید استاندار زنجان از عملیات ترمیم پل امین آباد زنجان

دشمن گمان کرده بود که با تخریب این پل استراتژیک، ایران اسلامی ماه ها و حتی سال‌ها درگیر مرمت و بازسازی آن خواهد بود درحالیکه این عملکرد زرین، ‌درس عبرتی برای دشمن شد که نه تنها با تخریب زیرساخت های کشور به اهدف شوم خود نمی رسد بلکه همدلی و حضور میدانی مسئولان مضاعف و انسجام و همبستگی مردم بیشتر می شود.

دشمنان کوردل ایران اسلامی باید بدانند چنین اقدامات خصمانه‌ای نه‌تنها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه آنها را در برابر فشارها و تهدیدها، استوارتر از گذشته می‌کند و ملت ایران هرگز اجازه نمی دهند دشمنان از آب گل آلود ماهیگیری کنند و کلاهی از این نمد برای خود ببافند.

