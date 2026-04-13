مراسم سالروز شهادت امام صادق (ع) و اربعین رهبر شهید انقلاب برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این مراسم معنوی ظهر امروز دوشنبه 24 فروردین با حضور جمعی از مدیران، معاونان، کارشناسان و کارکنان بخشهای مختلف وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در محل نمازخانه این دستگاه برگزار شد.
در این مراسم معنوی ضمن تشریح و مرور فضائل و سبک زندگی امام جعفر صادق (ع)، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان گرامی داشته شد.
حجتالاسلام محمدی رئیس ستاد اقامه نماز وزارت میراثفرهنگی در این مراسم سخنرانی و حاج اسماعیل مهریفخر و حاجاصغر مومنی در این مراسم به مرثیهسرایی و مداحی پرداختند.
این مراسم به همت مرکز مقاومت بسیج وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد.
