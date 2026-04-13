۲۴ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۰

به نیابت از رهبر شهید انقلاب

کاروان پیاده انصارالحسین (ع) از مشهد راهی کربلا می‌شود / آغاز ثبت‌نام طولانی‌ترین مسیر پیاده‌روی اربعین

مدیر مجتمع اسلامی بقیه‌الاعظم (عج)، گفت: کاروان پیاده انصارالحسین (ع) به نیابت از رهبر شهید انقلاب از مشهد مقدس راهی کربلا می‌شود.

محمد رجبی امروز دوشنبه 24 فروردین در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با تشریح حرکت این کاروان پیاده، اظهار کرد: کاروان پیاده انصارالحسین وابسته به مجتمع اسلامی حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج) مشهد است که امسال برای بیست و پنجمین سال متوالی، سفر معنوی خود را با پای پیاده از مشهد مقدس تا کربلای معلی آغاز می‌کند.

مدیر مجتمع اسلامی بقیه‌الله مشهد، افزود: ثبت‌نام در این کاروان ویژه برادران است و زائران عزیز تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه فرصت دارند تا برای حضور در این کاروان و آغاز این حرکت معنوی ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

او ادامه داد: این کاروان که طولانی‌ترین مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی را طی می‌کند، در روز یکم خرداد با بدرقه با شکوه زائران و مجاوران رضوی و جمعی از مدیران مشهدالرضا، حرکت معنوی خود را از مشهد مقدس و بعد از زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع)، آغاز و بعد از عبور از پنج استان کشور، از طریق مرز شلمچه وارد عراق می‌شود و به خیل راهپیمایان اربعین حسینی می‌پیوندد.

رجبی خاطرنشان کرد: زائران برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این کاروان، می‌توانند به مجتمع اسلامی حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج)، به آدرس مشهد مقدس، شهرک شهید رجایی مقابل حر ۲۳ مراجعه و یا به شماره تلفن‌های ۰۵۱۳۳۷۱۲۳۰۵ - ۰۹۱۵۹۰۶۱۴۱۰ - ۰۹۱۵۹۱۰۱۵۱۰ تماس بگیرند.

مهدی ارجمند
