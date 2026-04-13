محمد رجبی امروز دوشنبه 24 فروردین در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با تشریح حرکت این کاروان پیاده، اظهار کرد: کاروان پیاده انصارالحسین وابسته به مجتمع اسلامی حضرت بقیهاللهالاعظم (عج) مشهد است که امسال برای بیست و پنجمین سال متوالی، سفر معنوی خود را با پای پیاده از مشهد مقدس تا کربلای معلی آغاز میکند.
مدیر مجتمع اسلامی بقیهالله مشهد، افزود: ثبتنام در این کاروان ویژه برادران است و زائران عزیز تا ۲۰ اردیبهشتماه فرصت دارند تا برای حضور در این کاروان و آغاز این حرکت معنوی ثبتنام خود را تکمیل کنند.
او ادامه داد: این کاروان که طولانیترین مسیر پیادهروی اربعین حسینی را طی میکند، در روز یکم خرداد با بدرقه با شکوه زائران و مجاوران رضوی و جمعی از مدیران مشهدالرضا، حرکت معنوی خود را از مشهد مقدس و بعد از زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع)، آغاز و بعد از عبور از پنج استان کشور، از طریق مرز شلمچه وارد عراق میشود و به خیل راهپیمایان اربعین حسینی میپیوندد.
رجبی خاطرنشان کرد: زائران برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام در این کاروان، میتوانند به مجتمع اسلامی حضرت بقیهالله الاعظم (عج)، به آدرس مشهد مقدس، شهرک شهید رجایی مقابل حر ۲۳ مراجعه و یا به شماره تلفنهای ۰۵۱۳۳۷۱۲۳۰۵ - ۰۹۱۵۹۰۶۱۴۱۰ - ۰۹۱۵۹۱۰۱۵۱۰ تماس بگیرند.
