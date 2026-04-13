۲۴ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۵

تعطیلی مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی و موزه‌های خراسان رضوی در روز ۲۵ فروردین

تعطیلی مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی و موزه‌های خراسان رضوی در روز ۲۵ فروردین

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از تعطیلی مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی و موزه‌های خراسان رضوی در روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ هم‌زمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۵ گفت: بر اساس بخشنامه اداره کل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، طبق روال هر سال، سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) تمامی مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی و موزه‌های زیر مجموعه در سراسر کشور تعطیل است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: بر این اساس مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی و موزه‌های استان خراسان رضوی از جمله فردوسی، نادری، موزه بزرگ خراسان، خیام و عطار نیشابوری، کاروانسرای عباسی و شادیاخ  نیشابور  و ... تعطیل است.

او یادآور شد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارتخانه متبوع مجموعه‌های فرهنگی تاریخی سراسر کشور هر سال در روزهای چهاردهم خرداد رحلت حضرت امام خمینی (ره)، بیست و یکم رمضان (شهادت حضرت امام علی (ع))، 
بیست و پنجم شوال (شهادت امام جعفر صادق (ع))، نهم و دهم محرم( تاسوعا و عاشورای حسینی)، بیست و هشتم صفر( رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)) تعطیل است.

کد خبر 1405012401479
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

