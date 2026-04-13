به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید جواد موسوی امروز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۵ گفت: بر اساس بخشنامه اداره کل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، طبق روال هر سال، سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) تمامی مجموعههای فرهنگیتاریخی و موزههای زیر مجموعه در سراسر کشور تعطیل است.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: بر این اساس مجموعههای فرهنگیتاریخی و موزههای استان خراسان رضوی از جمله فردوسی، نادری، موزه بزرگ خراسان، خیام و عطار نیشابوری، کاروانسرای عباسی و شادیاخ نیشابور و ... تعطیل است.
او یادآور شد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارتخانه متبوع مجموعههای فرهنگی تاریخی سراسر کشور هر سال در روزهای چهاردهم خرداد رحلت حضرت امام خمینی (ره)، بیست و یکم رمضان (شهادت حضرت امام علی (ع))،
بیست و پنجم شوال (شهادت امام جعفر صادق (ع))، نهم و دهم محرم( تاسوعا و عاشورای حسینی)، بیست و هشتم صفر( رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)) تعطیل است.
