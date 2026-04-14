۲۵ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۱

کدام میراث تاریخی هرمزگان در جنگ اخیر آسیب دید؟/ + اسامی

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از آسیب به دو اثر تاریخی هرمزگان در زمان جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا، عادل شهرزاد روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ با اعلام این مطلب اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد محوطهٔ دست‌کند بُستانه واقع در شهرستان پارسیان و تلگرافخانه جاسک تحت تأثیر شرایط اخیر قرار گرفته و دچار آسیب‌هایی شده‌اند.

شهرزاد با اشاره به اهمیت محوطهٔ دست‌کند بُستانه گفت: این محوطه یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های سنگ‌تراشی جنوب ایران است و بخش‌هایی از آن به دوران پیش از اسلام تعلق دارد. معماری این مجموعه شامل اتاق‌های حفرشده در دل سنگ، گذرگاه‌ها، فضاهای آیینی، حفره‌های ذخیره‌سازی و عناصر تدفینی یا سکونتی است که ارزش باستان‌شناختی آن را دوچندان می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی همچنین درباره تلگرافخانهٔ جاسک اظهار کرد: تلگرافخانهٔ تاریخی جاسک از مهم‌ترین بناهای دوره قاجار در کرانه‌های مکران است و در گذشته بخشی از شبکه بین‌المللی لاین تلگراف هند و اروپا به شمار می‌رفت. این مجموعه در زمان خود یکی از معدود مراکز ارتباطات جهانی در جنوب ایران بوده و نقش مهمی در تاریخ ارتباطات منطقه داشته است.

او افزود:تا بازگشت شرایط پایدار و فراهم‌شدن امکان کارشناسی دقیق، تیم‌های فنی استان در حال ارزیابی میدانی، مستندسازی آسیب‌ها و ثبت جزئیات هستند.

شهرزاد تاکید کرد: در اسناد بین‌المللی مرتبط با میراث فرهنگی، آسیب‌رساندن عمدی به آثار تاریخی در جریان مخاصمات، از مصادیق نقض جدی قوانین حمایت از میراث محسوب می‌شود و می‌تواند با پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی مواجه شود.

