بازدید بیش از ۱۰ هزار نفر از باغ گردشگری گوراب ملایر 

به گزارش خبرنگار میراثآریا، ابراهیم جلیلی امروز سه شنبه 25 فروردین با اعلام این خبر اظهار کرد: این مجموعه یکی از جاذبههای جذاب و پرمخاطب شهرستان ملایر در منطقه و کشور به شمار میرود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ملایر افزود: مزرعه کروکودیل به نام باغ گردشگری گوراب در راس پربازدیدترین جاذبه دارای بلیط فروشی شهرستان در ایام نوروز است و علیرغم شرایط جنگی نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد رشد در جذب گردشگر داشته است.
او اضافه کرد: مجموعه دستکند سامن با یک هزار و ۷۰۰ نفر و نوشیجان با ۷۵۰ نفر در رتبههای بعدی قرار دارند.
جلیلی درباره مزرعه کروکودیل بیان کرد: این مجموعه مزرعهای زیبا و منحصر به فرد و متفاوت در حوزه گردشگری و اقتصادی و یکی از بزرگترین مراکز پرورش خزندهای به ظاهر آرام اما ترسناک کشور در شهرستان ملایر است،
او تصریح کرد: از تابستان سال ۹۸ مجموعه پرورش کروکودیل در ملایر گردشگرپذیر شد و علاقهمندان زیادی روزانه از این مجموعه بازدید میکنند. در حال حاضر ۱۱ سر کروکودیل در مجموعه نگهداری میشود که بیش از سه متر طول دارند.
جلیلی ادامه داد: به گفته سرمایهگذار، این مجموعه برای ۵ نفر به صورت ثابت و ۴۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
او اظهار کرد: در شهرستان ملایر ۵ مزرعه گردشگری کشاورزی وجود دارد که از جمله به مزرعه گردشگری ملل، زمرد، ابراهیمخانی و دشت آباد میتوان اشاره کرد.
جلیلی گفت: ملایر ظرفیت توسعه و رونق گردشگری کشاورزی را دارد و با آموزش و مساعدت مسئولان، گردشگری کشاورزی ملایر آینده خوبی خواهد داشت.
در پایان خاطرنشان کرد: مزرعه گردشگری کشاورزی گوراب یا کروکودیل در کیلومتر ۷ جاده ملایر به اراک در نزدیکی روستای گرواب واقع شده است.
انتهای پیام/
نظر شما