۲۵ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴

بازدید بیش از ۱۰ هزار نفر از باغ گردشگری گوراب ملایر 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر از بازدید ۱۰ هزار و ۲۳۳ گردشگر از یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهرستان به نام باغ گردشگری گوراب خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی امروز سه شنبه 25 فروردین با اعلام این خبر اظهار کرد: این مجموعه یکی از جاذبه‌های جذاب و پرمخاطب شهرستان ملایر در منطقه و کشور به شمار می‌رود. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر افزود: مزرعه کروکودیل به نام باغ گردشگری گوراب در راس پربازدیدترین جاذبه دارای بلیط فروشی شهرستان در ایام نوروز است و علیرغم شرایط جنگی نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد رشد در جذب گردشگر داشته است.

او اضافه کرد: مجموعه دستکند سامن با یک هزار و ۷۰۰ نفر و نوشیجان با ۷۵۰ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 

جلیلی درباره مزرعه کروکودیل بیان کرد: این مجموعه مزرعه‌ای زیبا و منحصر به فرد و متفاوت در حوزه گردشگری و اقتصادی و یکی از بزرگترین مراکز پرورش خزنده‌ای به ظاهر آرام اما ترسناک کشور در شهرستان ملایر است،

او تصریح کرد: از تابستان سال ۹۸ مجموعه پرورش کروکودیل در ملایر گردشگرپذیر شد و علاقه‌مندان زیادی روزانه از این مجموعه بازدید می‌کنند. در حال حاضر ۱۱ سر کروکودیل در مجموعه نگهداری می‌شود که بیش از سه متر طول دارند.

جلیلی ادامه داد: به گفته سرمایه‌گذار، این مجموعه برای ۵ نفر به صورت ثابت و ۴۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است. 

او اظهار کرد: در شهرستان ملایر ۵ مزرعه گردشگری کشاورزی وجود دارد که از جمله به مزرعه گردشگری ملل، زمرد، ابراهیم‌خانی و دشت آباد می‌توان اشاره کرد.

جلیلی گفت: ملایر ظرفیت توسعه و رونق گردشگری کشاورزی را دارد و با آموزش و مساعدت مسئولان، گردشگری کشاورزی ملایر آینده خوبی خواهد داشت.

در پایان خاطرنشان کرد: مزرعه گردشگری کشاورزی گوراب یا کروکودیل در کیلومتر ۷ جاده ملایر به اراک در نزدیکی روستای گرواب واقع شده است.

آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

