بهگزارش خبرنگار میراث آریا، نشست مشترک مدیران و مسئولان ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد با جمعیت هلالاحمر استان، روز دوشنبه ۲۴ فروردینماه با هدف بررسی زمینههای همکاری دوجانبه برگزار شد.
در این نشست که با محوریت ارتقای سطح خدماترسانی به گردشگران و توسعه تعاملات بینبخشی شکل گرفت، طرفین بر بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده داوطلبان و نیروهای امدادی هلالاحمر در کنار پتانسیلهای گردشگری استان یزد، تنها شهر جهانی ایران، تأکید کردند.
مدیران حاضر، نقش هلالاحمر در تامین ایمنی مسافران و همراهی این مجموعه در مناسبتهای سفر، رویدادهای گردشگری و شرایط اضطراری را مهم و اثرگذار دانستند و اعلام کردند که همافزایی میان دو دستگاه میتواند به بهبود تجربه گردشگران و افزایش آمادگی استان در مواجهه با شرایط پیشبینینشده کمک کند.
انتهای پیام/
نظر شما