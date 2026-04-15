به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این مراسم که با حضور گسترده هیئت‌های مذهبی و قشرهای مختلف مردم در قلب «حسینیه ایران» برگزار شد، بار دیگر سبک منحصربه‌فرد عزاداری یزدی‌ها به نمایش درآمد.

سوگواران در این تجمع با برپایی حلقه‌های سینه‌زنی و هماهنگی تحسین‌برانگیز که به «نظم ارتشی» هیئت‌های یزدی شهره است، نوای مظلومیت ائمه اطهار را سر دادند.

از ویژگی‌های برجسته مراسم امروز، اجرای نوحه‌هایی با مضامین بلند اخلاقی، اجتماعی و ظلم‌ستیزی بود که در کنار لحن حماسی مداحان، فضایی از شعور و بصیرت دینی را در میان عزاداران ایجاد کرد.

همچنین در حاشیه این مراسم، آیین‌های سنتی یزد از جمله برپایی ایستگاه‌های صلواتی، جلوه‌ای از میهمان‌نوازی مذهبی مردمان کویر را به تصویر کشید.

این مراسم که با هدف پاسداشت مقام شامخ علمی و معنوی امام جعفر صادق (ع) برگزار شد، بار دیگر نشان داد که چرا سبک سوگواری یزدی‌ها به عنوان یک میراث معنوی ثبت شده، نه‌تنها زائران داخلی، بلکه توجه گردشگران را نیز به سوی خود جلب می‌کند.

انتهای پیام/