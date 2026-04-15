بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این موکب با مشارکت و همافزایی اداره میراثفرهنگی، هیات ورزش روستایی و خانه مطبوعات شهرستان تاکستان از تاریخ 22 لغایت 25 فروردین 1405 در محل اداره میراثفرهنگی این شهرستان دایر شد تا میزبان شهروندان و ارادتمندان به مسیر ایثار و شهادت باشد.
در این مراسم معنوی که به پاسداشت خون شهدای جنگ رمضان در نبرد با تجاوزگریهای رژیم صهیونیستی-آمریکایی برگزار شد، خادمان موکب با توزیع چای و نذورات میزبان عاشقان ولایت بودند.
میکائیل سلمانی فرماندار تاکستان، حجتالاسلام شیخ مسعود غفوری امام جمعه شهر تاکستان، به همراه رؤسای ادارات صمت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول دفتر نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی با حضور در محل موکب در اداره میراثفرهنگی، ضمن عرض خداقوت به خادمان، از تلاشهای صورت گرفته در راستای یادبود شهدا قدردانی کردند.
