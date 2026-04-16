صیانت از میراث در مدار مسئولیت ملی/ «کوه خواجه» محور همبستگی مردمی و گفتمان حقوقی حفاظت در سیستان‌ و بلوچستان با زنجیره‌ امید

به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجتبی سعادتیان روز ۲۷ فروردینماه با تشریح برنامههای پیشبینیشده ادارهکل میراثفرهنگی استان، از اجرای مجموعهای هدفمند و چندلایه در راستای تقویت فرهنگ حفاظت از آثار تاریخی خبر داد و اظهار کرد: در گام نخست، آیین نمادین تشکیل زنجیره انسانی پیرامون «کوه خواجه» بهعنوان یکی از شاخصترین آثار ثبت ملی کشور که در جریان جنگ رمضان دچار آسیب شده است، روز جمعه ۲۸ فروردینماه برگزار میشود.
وی با تاکید بر جایگاه این اقدام در تقویت همبستگی اجتماعی و حساسسازی افکار عمومی نسبت به میراث فرهنگی افزود: این برنامه، علاوه بر وجه نمادین، حامل پیامی روشن در خصوص ضرورت مشارکت مردمی در صیانت از سرمایههای تمدنی کشور، بهویژه در شرایط بحران و تهدید است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان در ادامه، از برگزاری نشست تخصصی با محوریت «آشنایی با کنوانسیون بینالمللی لاهه و ضرورت رعایت آن در زمان بحران» خبر داد و تصریح کرد: این نشست با حضور دکتر روحاله شیرازی بهعنوان سخنران اصلی، در معاونت میراثفرهنگی استان برگزار میشود و تلاشی است در جهت تعمیق دانش حقوقی و ارتقای درک تخصصی از الزامات بینالمللی حفاظت از میراث در شرایط جنگ و بحران.
او این رویکرد را در امتداد سیاستهای کلان صیانت پیشنگر از میراث فرهنگی ارزیابی کرد و گفت: پیوند میان کنشهای میدانی و گفتمانهای حقوقی، ضرورتی انکارناپذیر برای ایجاد نظامی کارآمد در حفاظت از میراث در شرایط پرریسک است.
سعادتیان همچنین از اجرای برنامهای گسترده در حوزه اطلاعرسانی و فرهنگسازی خبر داد و افزود: همزمان با این اقدامات، ۱۵ پوستر با موضوع «جنگ و بناهای تاریخی» در موزهها و بناهای تاریخی سراسر استان نصب خواهد شد تا از طریق ابزارهای بصری، سطح آگاهی عمومی نسبت به آسیبپذیری میراث فرهنگی در شرایط بحران و مسئولیت همگانی در قبال آن ارتقا یابد.
وی در جمعبندی تاکید کرد: مجموعه این برنامهها با هدف نهادینهسازی فرهنگ حفاظت، تقویت حس تعلق اجتماعی نسبت به میراثفرهنگی و ارتقای تابآوری این سرمایههای ارزشمند در برابر تهدیدات طراحی و اجرا میشود؛ رویکردی که میتواند الگویی اثربخش در سطح ملی و منطقهای تلقی شود.
انتهای پیام/
نظر شما