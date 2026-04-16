تدوین طرح جامع حفاظت و بازنگری در حریم تل ضحاک فسا

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۲۶ فروردین ماه در جریان بازدید از تپه تاریخی تل ضحاک فسا تأکید کرد: حل مشکلات تملک اراضی پیرامونی، پیشزمینه آغاز کاوشهای گسترده علمی در این تمدن ۵هزار ساله است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس این محوطه را یکی از شناسنامههای تمدنی ایران دانست و اظهار کرد: تل ضحاک تنها یک تپه خاکی نیست، بلکه تداوم استقرار بشر از دوران پیش از تاریخ تا دوره اسلامی را در خود جای داده است. صیانت از این میراث عظیم، اولویت اصلی ما در منطقه فساست.
او با اشاره به چالشهای موجود در حریم این اثر گفت: یکی از موانع اصلی برای کاوشهای سیستماتیک، وجود معارضین و اراضی کشاورزی در حریم درجه یک است که در نشست با مسئولان شهرستان، طرح اعطای زمین معوض برای تملک این اراضی تصویب شد تا دست باستانشناسان برای آشکار کردن لایههای پنهان این تمدن باز شود.
مریدی همچنین بر لزوم راهاندازی پایگاه دائم حفاظت در محل تل ضحاک تأکید کرد و افزود: ظرفیتهای گردشگری تل ضحاک فراتر از منطقه است و با ساماندهی مسیر دسترسی و معرفی صحیح، میتواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگران تاریخی در جنوب کشور تبدیل شود.
تل ضحاک (یا تپه ضحاک) که در نزدیکی روستای خیرآباد شهرستان فسا واقع شده، یکی از مهمترین و بزرگترین محوطههای باستانی در جنوب ایران است که در سال ۱۳۱۰ با شماره ۱۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
این محوطه برخلاف نام افسانهایاش، واقعیتی تاریخی دارد که قدمت آن به حدود ۵هزار سال پیش (هزاره سوم پیش از میلاد) بازمیگردد. کاوشها نشان میدهند که از دوران پیش از تاریخ، دوران ایلامی، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و تا دوران اسلامی (قرن چهارم هجری)، زندگی در این منطقه جریان داشته است.
