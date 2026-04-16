به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید جواد موسوی امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای حمایت از حفظ اشتغال و کمک به پرداخت حقوق و بیمه کارکنان از طریقه سامانه کات (Kat.mefa.ir) پرداخت تسهیلات فراهم شده است.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: این تسهیلات با هدف کمک به تداوم فعالیت بنگاهها و جلوگیری از کاهش اشتغال پرداخت میشود و به ازای هر شاغل فعلی (مطابق فهرست بیمه بهمن ۱۴۰۴) برای هر ماه ۲۲۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
او تصریح کرد: بازپرداخت تسهیلات مطابق مقررات بانکی و با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار انجام خواهد شد.
موسوی درباره شرایط و الزامات اصلی دریافت تسهیلات اظهار کرد: بنگاه باید دارای کارکنان بیمهشده فعال (حداقل ۲ و حداکثر ۵۰ نفر) باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: مبنای محاسبه تعداد کارکنان، فهرست بیمه بهمن یا اسفند ۱۴۰۴ ثبت شده در سامانه تامین اجتماعی است، بنگاه متقاضی باید حداقل ۸۰ درصد سطح اشتغال موجود را در دوره تعهد حفظ کند.
او یادآور شد: ارائه مستندات مربوط به آسیبدیدگی بنگاه الزامی است.
موسوی افزود: ثبتنام و ارائه مدارک صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق این سامانه انجام میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با بیان اینکه رسته فعالیتهای دارای اولویت برای اخذ تسهیلات متعاقبا اعلام خواهد شد، تصریح کرد: پس از ثبتنام، اطلاعات متقاضی بهصورت سیستمی بررسی و در صورت تأیید توسط دبیرخانه استانی، به مؤسسات عامل (بانکها و صندوق کارآفرینی امید) برای تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات معرفی خواهد شد.
او درباره مدارک مورد نیاز برای ثبتنام گفت: اطلاعات هویتی بنگاه و شناسه ملی، روزنامه رسمی (صاحبان امضا) و مدارک هویتی ایشان، آخرین دو فهرست بیمه ثبت شده تأمین اجتماعی (شامل بهمن ۱۴۰۴)، مجوز فعالیت از درگاه ملی مجوزها و مستندات مربوط به آسیبدیدگی بنگاه متقاضیان از مدارک لازم برای ثبت نام این تسهیلات است.
