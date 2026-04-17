گردشگری رویدادمحور، موتور محرک توسعه گردشگری کرمان است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی معمارنژاد با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر کرمان در زمینه آیین‌های سنتی، جشنواره‌های فصلی و رویدادهای طبیعی و ورزشی اظهار کرد: برای تبدیل این ظرفیت‌ها به یک محصول گردشگری ملی و بین‌المللی، نیاز مبرمی به تدوین تقویم رویدادها در سطح استان داریم.

جانشین معاون گردشگری کرمان افزود: با داشتن یک تقویم منسجم، می‌توانیم بسته‌های سفر رویدادمحور را طراحی کنیم، به گونه‌ای که مسافر بداند در هر ماه از سال، در کدام نقطه از کرمان می‌تواند هم از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بازدید کند و هم در یک رویداد فرهنگی یا آیین محلی شرکت کند، این رویکرد به طور مستقیم به جذب و ماندگاری گردشگران کمک می‌کند، زیرا سفر هدف‌دار و خاطره‌انگیز جایگزین سفرهای مقطعی می‌شود.

او با تأکید بر نقش این نوع گردشگری در توسعه گردشگری روستایی خاطرنشان کرد: بسیاری از روستاهای گردشگری کرمان دارای آیین‌ها و صنایع‌دستی منحصربه‌فردی هستند، با قرار دادن این رویدادها در تقویم و گنجاندن آنها در بسته‌های سفر، ضمن توزیع متوازن و عادلانه سفر در سطح استان، شاهد رونق اشتغال و درآمدزایی پایدار در روستاها خواهیم بود.

معمارنژاد در پایان تصریح کرد: اولین تقویم اجرایی رویدادهای گردشگری استان کرمان در دست تدوین است و به زودی شاهد رونمایی رسمی‌ از آن در راستای توسعه پایدار گردشگری استان خواهیم بود.

