۲۹ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۸

طالقان میزبان هم‌وطنان آسیب‌دیده در روزهای بحران

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان گفت: همزمانی نوروز با شرایط جنگی، این شهرستان را به یکی از مراکز پذیرش و اسکان هم‌وطنان آسیب‌دیده تبدیل کرد و در همین راستا ۶ خانوار به‌صورت رایگان در اقامتگاه‌های طالقان اسکان داده شدند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا طهماسبی با اشاره به تقارن ایام نوروز با آغاز شرایط جنگی از نهم اسفندماه، اظهار کرد: این همزمانی، وضعیت متفاوت و پیچیده‌ای را در حوزه سفر، اسکان و خدمات‌رسانی ایجاد کرد که نیازمند تصمیم‌گیری سریع، مدیریت هوشمندانه و حضور میدانی دستگاه‌ها بود. بر همین اساس، ساختار ستاد تسهیلات سفر شهرستان به‌سرعت بازطراحی و با عنوان کمیته شرایط ویژه فعالیت خود را با رویکردی مسئله‌محور و جهادی آغاز کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان افزود: شهرستان طالقان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، دسترسی مناسب و برخورداری از ظرفیت‌های متنوع اقامتی، به‌صورت طبیعی به یکی از مقاصد مهم برای اسکان و پذیرش هم‌وطنان آسیب‌دیده تبدیل شد و همین مسئله مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را دوچندان کرد.

طهماسبی با تأکید بر نقش کلیدی هماهنگی بین‌دستگاهی در مدیریت این شرایط تصریح کرد: در نخستین گام، جلسات فشرده و مستمری با حضور معاون فرماندار، رؤسای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط از جمله اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعیت هلال‌احمر، شبکه بهداشت و درمان، شهرداری، نیروی انتظامی و سایر مجموعه‌های خدمات‌رسان برگزار شد و تلاش کردیم با تقسیم کار دقیق و تعیین شرح وظایف مشخص، از هرگونه موازی‌کاری یا خلأ در ارائه خدمات جلوگیری کنیم.

این مسئول ادامه داد: ایجاد خطوط ارتباطی سریع و مؤثر میان دستگاه‌ها، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جلسات بود که امکان تصمیم‌گیری لحظه‌ای در شرایط پیش‌بینی‌نشده را فراهم کرد و به افزایش سرعت عمل در مدیریت بحران انجامید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه اسکان اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای اسکان، تمامی ظرفیت‌های رسمی و غیررسمی شهرستان شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، فضاهای عمومی و سالن‌های چندمنظوره برای پذیرش هم‌وطنان آماده‌سازی شد و در همین راستا، شش خانوار آسیب‌دیده به‌صورت رایگان در واحدهای اقامتی اسکان داده شدند.

او توضیح داد: همچنین به تمامی واحدهای اقامتی تحت پوشش ابلاغ شد تا با درک شرایط کشور، نسبت به ارائه تخفیف‌های ویژه به هم‌وطنان آسیب‌دیده اقدام کنند و خوشبختانه همکاری مطلوبی از سوی فعالان حوزه گردشگری شهرستان در این زمینه صورت گرفت.

طهماسبی با اشاره به اهمیت کیفیت خدمات ارائه‌شده خاطرنشان کرد: صرف تأمین اسکان کافی نبود و تلاش کردیم خدمات رفاهی، تغذیه، بهداشتی و امنیتی نیز در سطح قابل قبولی ارائه شود. این مهم با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم محلی محقق شد و فضای همدلانه‌ای در سطح شهرستان شکل گرفت.

این مسئول در ادامه با تأکید بر نظارت مستمر بر روند خدمات‌رسانی اظهارکرد: بازدیدهای میدانی به‌صورت روزانه و مستمر از واحدهای اقامتی و مراکز خدماتی انجام شد و در کنار آن، جلسات توجیهی با مدیران این واحدها برگزار شد تا روند پذیرش، اسکان و تردد مسافران به‌صورت دقیق مدیریت شود.

طهماسبی افزود: یکی از نقاط قوت این دوره، ارائه گزارش‌های روزانه از وضعیت واحدها و پیگیری فوری برای رفع نواقص بود که باعث شد مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود و رضایت نسبی مسافران تأمین شود.

او با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با مراجع محلی و امنیتی گفت: برای ایجاد انسجام بیشتر، فهرست کامل واحدهای اقامتی در اختیار فرمانداری و شورای تأمین شهرستان قرار گرفت تا زمینه پشتیبانی بهتر فراهم شود و در تعامل با نهادهای امدادی و انتظامی، امنیت و آرامش در فضاهای اقامتی و مسیرهای تردد حفظ شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان همچنین به اقدامات حوزه اطلاع‌رسانی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که مدیریت صحیح جریان سفر اهمیت بالایی داشت، طراحی و توزیع بروشورها و نقشه‌های راهنمای مسافران در دستور کار قرار گرفت و از ظرفیت فضای مجازی و رسانه‌های محلی نیز به‌صورت هدفمند استفاده شد.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این، نیروهای راهنما در نقاط پرتردد مستقر شدند تا ضمن هدایت مسافران، از ایجاد ازدحام و سردرگمی جلوگیری شود و توزیع متوازن خدمات در سطح شهرستان شکل بگیرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات فرهنگی و اجتماعی انجام‌شده اشاره کرد و افزود: با توجه به فشارهای روحی ناشی از شرایط جنگی، برگزاری برنامه‌های کوتاه فرهنگی در فضاهای اقامتی در دستور کار قرار گرفت تا بخشی از این فشارها کاهش یابد و فضای روانی بهتری برای هم‌وطنان فراهم شود.

طهماسبی تصریح کرد: همچنین با صدور بیانیه‌هایی در محکومیت جنگ و تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و وحدت ملی، تلاش شد پیام همبستگی مردم طالقان به‌صورت روشن منتقل شود و فرهنگ همدلی و مشارکت اجتماعی در میان ساکنان و مسافران تقویت شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان با تأکید بر نقش بی‌بدیل مردم در مدیریت این شرایط گفت: دهیاران، شوراهای اسلامی، فعالان گردشگری و ساکنان محلی نقش بسیار مؤثری در تأمین اقلام، راهنمایی مسافران و حتی اسکان اضطراری ایفا کردند و این مشارکت مردمی، یکی از سرمایه‌های اصلی شهرستان در عبور از شرایط خاص بود.

او افزود: همچنین از ظرفیت داوطلبان محلی به‌خوبی استفاده شد که این موضوع علاوه بر تسهیل خدمات‌رسانی، به ایجاد فضای همدلانه و افزایش انسجام اجتماعی کمک کرد.

این مسئول در پایان با اشاره به تمهیدات بهداشتی و ایمنی اظهار کرد: نظارت بر رعایت اصول بهداشتی در مراکز اقامتی، پذیرایی و بین‌راهی به‌صورت جدی تشدید شد و با همکاری مستمر شبکه بهداشت و درمان، پایش سلامت محیط در دستور کار قرار گرفت.

کد خبر 1405012901590
الناز دادمهر
دبیر مرضیه امیری

