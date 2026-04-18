به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا طهماسبی با اشاره به تقارن ایام نوروز با آغاز شرایط جنگی از نهم اسفندماه، اظهار کرد: این همزمانی، وضعیت متفاوت و پیچیده‌ای را در حوزه سفر، اسکان و خدمات‌رسانی ایجاد کرد که نیازمند تصمیم‌گیری سریع، مدیریت هوشمندانه و حضور میدانی دستگاه‌ها بود. بر همین اساس، ساختار ستاد تسهیلات سفر شهرستان به‌سرعت بازطراحی و با عنوان کمیته شرایط ویژه فعالیت خود را با رویکردی مسئله‌محور و جهادی آغاز کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان افزود: شهرستان طالقان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، دسترسی مناسب و برخورداری از ظرفیت‌های متنوع اقامتی، به‌صورت طبیعی به یکی از مقاصد مهم برای اسکان و پذیرش هم‌وطنان آسیب‌دیده تبدیل شد و همین مسئله مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را دوچندان کرد.

طهماسبی با تأکید بر نقش کلیدی هماهنگی بین‌دستگاهی در مدیریت این شرایط تصریح کرد: در نخستین گام، جلسات فشرده و مستمری با حضور معاون فرماندار، رؤسای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط از جمله اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعیت هلال‌احمر، شبکه بهداشت و درمان، شهرداری، نیروی انتظامی و سایر مجموعه‌های خدمات‌رسان برگزار شد و تلاش کردیم با تقسیم کار دقیق و تعیین شرح وظایف مشخص، از هرگونه موازی‌کاری یا خلأ در ارائه خدمات جلوگیری کنیم.

این مسئول ادامه داد: ایجاد خطوط ارتباطی سریع و مؤثر میان دستگاه‌ها، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جلسات بود که امکان تصمیم‌گیری لحظه‌ای در شرایط پیش‌بینی‌نشده را فراهم کرد و به افزایش سرعت عمل در مدیریت بحران انجامید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه اسکان اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای اسکان، تمامی ظرفیت‌های رسمی و غیررسمی شهرستان شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، فضاهای عمومی و سالن‌های چندمنظوره برای پذیرش هم‌وطنان آماده‌سازی شد و در همین راستا، شش خانوار آسیب‌دیده به‌صورت رایگان در واحدهای اقامتی اسکان داده شدند.

او توضیح داد: همچنین به تمامی واحدهای اقامتی تحت پوشش ابلاغ شد تا با درک شرایط کشور، نسبت به ارائه تخفیف‌های ویژه به هم‌وطنان آسیب‌دیده اقدام کنند و خوشبختانه همکاری مطلوبی از سوی فعالان حوزه گردشگری شهرستان در این زمینه صورت گرفت.

طهماسبی با اشاره به اهمیت کیفیت خدمات ارائه‌شده خاطرنشان کرد: صرف تأمین اسکان کافی نبود و تلاش کردیم خدمات رفاهی، تغذیه، بهداشتی و امنیتی نیز در سطح قابل قبولی ارائه شود. این مهم با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم محلی محقق شد و فضای همدلانه‌ای در سطح شهرستان شکل گرفت.

این مسئول در ادامه با تأکید بر نظارت مستمر بر روند خدمات‌رسانی اظهارکرد: بازدیدهای میدانی به‌صورت روزانه و مستمر از واحدهای اقامتی و مراکز خدماتی انجام شد و در کنار آن، جلسات توجیهی با مدیران این واحدها برگزار شد تا روند پذیرش، اسکان و تردد مسافران به‌صورت دقیق مدیریت شود.

طهماسبی افزود: یکی از نقاط قوت این دوره، ارائه گزارش‌های روزانه از وضعیت واحدها و پیگیری فوری برای رفع نواقص بود که باعث شد مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود و رضایت نسبی مسافران تأمین شود.

او با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با مراجع محلی و امنیتی گفت: برای ایجاد انسجام بیشتر، فهرست کامل واحدهای اقامتی در اختیار فرمانداری و شورای تأمین شهرستان قرار گرفت تا زمینه پشتیبانی بهتر فراهم شود و در تعامل با نهادهای امدادی و انتظامی، امنیت و آرامش در فضاهای اقامتی و مسیرهای تردد حفظ شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان همچنین به اقدامات حوزه اطلاع‌رسانی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که مدیریت صحیح جریان سفر اهمیت بالایی داشت، طراحی و توزیع بروشورها و نقشه‌های راهنمای مسافران در دستور کار قرار گرفت و از ظرفیت فضای مجازی و رسانه‌های محلی نیز به‌صورت هدفمند استفاده شد.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این، نیروهای راهنما در نقاط پرتردد مستقر شدند تا ضمن هدایت مسافران، از ایجاد ازدحام و سردرگمی جلوگیری شود و توزیع متوازن خدمات در سطح شهرستان شکل بگیرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات فرهنگی و اجتماعی انجام‌شده اشاره کرد و افزود: با توجه به فشارهای روحی ناشی از شرایط جنگی، برگزاری برنامه‌های کوتاه فرهنگی در فضاهای اقامتی در دستور کار قرار گرفت تا بخشی از این فشارها کاهش یابد و فضای روانی بهتری برای هم‌وطنان فراهم شود.

طهماسبی تصریح کرد: همچنین با صدور بیانیه‌هایی در محکومیت جنگ و تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و وحدت ملی، تلاش شد پیام همبستگی مردم طالقان به‌صورت روشن منتقل شود و فرهنگ همدلی و مشارکت اجتماعی در میان ساکنان و مسافران تقویت شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طالقان با تأکید بر نقش بی‌بدیل مردم در مدیریت این شرایط گفت: دهیاران، شوراهای اسلامی، فعالان گردشگری و ساکنان محلی نقش بسیار مؤثری در تأمین اقلام، راهنمایی مسافران و حتی اسکان اضطراری ایفا کردند و این مشارکت مردمی، یکی از سرمایه‌های اصلی شهرستان در عبور از شرایط خاص بود.

او افزود: همچنین از ظرفیت داوطلبان محلی به‌خوبی استفاده شد که این موضوع علاوه بر تسهیل خدمات‌رسانی، به ایجاد فضای همدلانه و افزایش انسجام اجتماعی کمک کرد.

این مسئول در پایان با اشاره به تمهیدات بهداشتی و ایمنی اظهار کرد: نظارت بر رعایت اصول بهداشتی در مراکز اقامتی، پذیرایی و بین‌راهی به‌صورت جدی تشدید شد و با همکاری مستمر شبکه بهداشت و درمان، پایش سلامت محیط در دستور کار قرار گرفت.

