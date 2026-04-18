قلعه الموت آماده میزبانی از گردشگران در آستانه ثبت جهانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ ضمن گرامیداشت فرا رسیدن روز جهانی محوطهها و بناهای تاریخی گفت: این سایت ارزشمند تاریخی پس از حدود یک سال و نیم و طی مراحل آمادهسازی محوطه بار دیگر درهای خود را به روی بازدیدکنندگان گشوده است و این بازگشایی در حالی صورت میگیرد که پرونده این اثر ارزشمند برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو در مراحل پایانی قرار دارد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین اظهار کرد: این بنای تاریخی از روز شنبه ۲۹ فروردین و همزمان با روز بناها و محوطههای تاریخی بازگشایی میشود و منبعد در همه ایام هفته از ساعت ۹ الی ۱۸ پذیرای گردشگران است.
او با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای گرامیداشت این مناسبت گفت: اجرای رویداد «نوروز رودها» که هدف آن پاکسازی محوطهها و توجه به پیوند میراث طبیعی و فرهنگی است نیز از دیگر برنامههایی است که بهمناسبت این روز با همکاری کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی قزوین اجرا خواهد شد.
مهدوی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست تخصصی پیرامون بررسی وضعیت بازار سنتی قزوین با حضور کارشناسان و بازاریان و برگزاری جلسه شورای فنی میراثفرهنگی استان از دیگر برنامههای پیشرو است. همچنین طی مراسمی از فعالان و پیشکسوتان حوزه میراثفرهنگی که در حفظ و احیای هویت تاریخی استان نقش داشتهاند تجلیل خواهد شد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین یادآور شد: روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی فرصت ارزشمندی برای یادآوری اهمیت حفاظت و مراقبت از مورایث ارزشمند تاریخی استان است.
