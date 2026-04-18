قلعه الموت آماده میزبانی از گردشگران در آستانه ثبت جهانی

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین گفت: به‌مناسبت روز جهانی محوطه‌ها و بناهای تاریخی، قلعه الموت که مراحل نهایی تکمیل پرونده ثبت جهانی را پشت سر می‌گذارد بار دیگر آماده میزبانی از گردشگران است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ ضمن گرامیداشت فرا رسیدن روز جهانی محوطه‌ها و بناهای تاریخی گفت: این سایت ارزشمند تاریخی پس از حدود یک سال و نیم و طی مراحل آماده‌سازی محوطه بار دیگر درهای خود را به روی بازدیدکنندگان گشوده است و  این بازگشایی در حالی صورت می‌گیرد که پرونده این اثر ارزشمند برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو در مراحل پایانی قرار دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین اظهار کرد: این بنای تاریخی از روز شنبه ۲۹ فروردین و همزمان با روز بناها و محوطه‌های تاریخی بازگشایی می‌شود و من‌بعد در همه ایام هفته از ساعت ۹ الی ۱۸ پذیرای گردشگران است.

او با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای گرامیداشت این مناسبت گفت: اجرای رویداد «نوروز رودها» که هدف آن پاکسازی محوطه‌ها و توجه به پیوند میراث طبیعی و فرهنگی است نیز از دیگر برنامه‌هایی است که به‌مناسبت این روز با همکاری کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی قزوین اجرا خواهد شد.

مهدوی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌ تخصصی پیرامون بررسی وضعیت بازار سنتی قزوین با حضور کارشناسان و بازاریان و برگزاری جلسه شورای فنی میراث‌فرهنگی استان از دیگر برنامه‌های پیش‌رو است. همچنین طی مراسمی از فعالان و پیشکسوتان حوزه میراث‌فرهنگی که در حفظ و احیای هویت تاریخی استان نقش داشته‌اند تجلیل خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین یادآور شد: روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی فرصت ارزشمندی برای یادآوری اهمیت حفاظت و مراقبت از مورایث ارزشمند تاریخی استان است.

