به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز شنبه ۲۹ فروردین ماه اظهار کرد: با همکاری کانون هموفیلی ایران در استان کرمانشاه به مناسبت روز جهانی هموفیلی آثار تاریخی مجموعه تاق‌بستان به رنگ نور قرمز در آمده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه هدف از انجام این اقدام را علاوه بر حمایت از بیماران هموفیلی، ادای احترام و گرامیداشت شهدای جنگ رمضان عنوان کرد.

او گفت: همچنین جلب توجه جامعه برای حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور یکی دیگر از اهداف این اقدام است. این اقدام از شب گذشته شروع شده است و تا ۳۱ فروردین‌ماه ادامه دارد.

لازم به ذکر است، با هدف افزایش آگاهی عمومی ، همزمان با روز جهانی هموفیلی استان کرمانشاه به کمپین «نور قرمز» که نمادی از همبستگی با با بیماران هموفیلی و تاکیدی بر حمایت از آنان است، پیوسته است.

