۲۹ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵

روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی؛ گرامی‌داشت میراث ایران در قشم

رئیس اداره میراث‌فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: همزمان با روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی که از سوی ایکوموس (شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی) نامگذاری شده است، ۲ محوطه تاریخی ارزشمند در جزیره قشم، قلعه تاریخی قشم و غار خربس، بازگشایی شده و این رویداد تا روز ملی خلیج فارس برای بازدید عموم رایگان است.

به گزارش میراث آریا، عبدالرضا دشتی‌زاده گفت: در شرایط کنونی و با توجه به حملات اخیر، نقش میراث فرهنگی در تقویت انسجام ملی بیش از پیش نمایان شده و آثار تاریخی و فرهنگی، ریشه‌ها و هویت مشترک یک ملت را بازتاب می‌دهند و یادآور رشادت‌ها، فرهنگ غنی و تاریخ پربار گذشتگان هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: بازدید از بناها و محوطه‌های تاریخی، حس تعلق به سرزمینی کهن و تمدنی باشکوه را در دل مردم زنده می‌کند و همچنین میراث فرهنگی، زبان مشترک ملت‌هاست و ارتباط عمیقی میان نسل‌های مختلف ایجاد می‌کند.

او تصریح کرد: در دوران هجمه‌های فرهنگی و تاریخی، حفظ و معرفی میراث، سپر دفاعی ارزشمندی در برابر تلاش‌ها برای از بین بردن هویت ملی است.

دشتی‌زاده در پایان یادآور شد: پس از ساماندهی و رفع نواقض و تعطیلی چندین ماهه در این آثار تاریخی قشم و این بازگشایی فرصتی مغتنم برای آشنایی با گنجینه‌های تاریخی قشم و درک عمیق‌تر نقش میراث فرهنگی در وحدت و همبستگی ملی است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405012901620
حمید الماسی نیا
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha