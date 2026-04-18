به گزارش میراث آریا، عبدالرضا دشتیزاده گفت: در شرایط کنونی و با توجه به حملات اخیر، نقش میراث فرهنگی در تقویت انسجام ملی بیش از پیش نمایان شده و آثار تاریخی و فرهنگی، ریشهها و هویت مشترک یک ملت را بازتاب میدهند و یادآور رشادتها، فرهنگ غنی و تاریخ پربار گذشتگان هستند.
رئیس اداره میراثفرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: بازدید از بناها و محوطههای تاریخی، حس تعلق به سرزمینی کهن و تمدنی باشکوه را در دل مردم زنده میکند و همچنین میراث فرهنگی، زبان مشترک ملتهاست و ارتباط عمیقی میان نسلهای مختلف ایجاد میکند.
او تصریح کرد: در دوران هجمههای فرهنگی و تاریخی، حفظ و معرفی میراث، سپر دفاعی ارزشمندی در برابر تلاشها برای از بین بردن هویت ملی است.
دشتیزاده در پایان یادآور شد: پس از ساماندهی و رفع نواقض و تعطیلی چندین ماهه در این آثار تاریخی قشم و این بازگشایی فرصتی مغتنم برای آشنایی با گنجینههای تاریخی قشم و درک عمیقتر نقش میراث فرهنگی در وحدت و همبستگی ملی است.
