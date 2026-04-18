۲۹ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۸

در جلسه روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی میراث زنده و واکنش اضطراری؛

اهدای زیورآلات مادر شهید آذربایجانی برای مرمت بناهای تاریخی اصفهان

در پی اقدام فداکارانه مادر شهید محمد خلیل پورنهر مبنی بر اهدای زیورآلات خود برای مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده اصفهان در طول جنگ تحمیلی سوم، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در یک نشست وبیناری از این بانوی ایثارگر تقدیر کرد.

به‌گزارش میراث آریا، در شرایطی که اصفهان، گهواره تاریخ و تمدن ایران، در پی حملات آمریکایی- صهیونی خساراتی را در حوزه میراث‌فرهنگی و باستانی متحمل شده است، خبر یک اقدام فداکارانه از دورترین نقطه جغرافیایی، نویدبخش همبستگی ملی شد. 

در ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۴ و در میانه جنگ حق علیه باطل، بانوی ایثارگر و مادر شهید والامقام محمد خلیل پورنهر از استان آذربایجان‌شرقی، با ارسال نامه‌ای خطاب به استاندار اصفهان، النگوی طلای خود را به‌منظور کمک به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای مرمت مراکز فرهنگی و تاریخی آسیب‌دیده اهدا کرد.

در پی این اقدام نمادین و ارزشمند، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز شنبه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در جریان یک نشست وبیناری سراسری، از اقدام کم‌نظیر این مادر شهید تجلیل کرد. اقدام مادر شهید پورنهر تجلی پیوند عمیق میان میراث معنوی و ایثار با میراث ملموس و تاریخی کشور و نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه فرهنگ و تاریخ ایران در قلب خانواده‌های معظم شهداست.

در ادامه این مراسم و در راستای تقدیر از این نیت پاک، طی مراسمی استانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان‌شرقی نیز از این مادر صبور تقدیر کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405012901637
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha