اهدای زیورآلات مادر شهید آذربایجانی برای مرمت بناهای تاریخی اصفهان

به‌گزارش میراث آریا، در شرایطی که اصفهان، گهواره تاریخ و تمدن ایران، در پی حملات آمریکایی- صهیونی خساراتی را در حوزه میراث‌فرهنگی و باستانی متحمل شده است، خبر یک اقدام فداکارانه از دورترین نقطه جغرافیایی، نویدبخش همبستگی ملی شد.

در ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۴ و در میانه جنگ حق علیه باطل، بانوی ایثارگر و مادر شهید والامقام محمد خلیل پورنهر از استان آذربایجان‌شرقی، با ارسال نامه‌ای خطاب به استاندار اصفهان، النگوی طلای خود را به‌منظور کمک به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای مرمت مراکز فرهنگی و تاریخی آسیب‌دیده اهدا کرد.

در پی این اقدام نمادین و ارزشمند، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز شنبه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در جریان یک نشست وبیناری سراسری، از اقدام کم‌نظیر این مادر شهید تجلیل کرد. اقدام مادر شهید پورنهر تجلی پیوند عمیق میان میراث معنوی و ایثار با میراث ملموس و تاریخی کشور و نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه فرهنگ و تاریخ ایران در قلب خانواده‌های معظم شهداست.

در ادامه این مراسم و در راستای تقدیر از این نیت پاک، طی مراسمی استانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان‌شرقی نیز از این مادر صبور تقدیر کرد.

